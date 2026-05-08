«Το κάψιμο του δαίμονα» τραβά τα βλέμματα στην πόλη της Μπανταλόνα που ζει σε ρυθμούς Final Four.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Θοδωρής Σανιδάς, Νίκος Καρφής

Η πόλη της Μπανταλόνα εδώ και αρκετές μέρες ζει σε ρυθμούς Final Four (η ΑΕΚ βρίσκεται στον τελικό με Ρίτας), το οποίο διεξάγεται τις ημέρες που λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη τοπική εορτή της περιοχής.

Συγκεκριμένα το φεστιβάλ του Μάη που περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και το «κάψιμο του δαίμονα». Κάθε χρόνο γίνεται κοντά στην ημέρα της 11ης Μαϊου που γιορτάζει ο Άγιος Αναστάσιος (πολιούχος της πόλης).

To φετινό «κάψιμο του δαίμονα» θα λάβει χώρα την Κυριακή σε συνεννόηση με τη FIBA που διοργανώνει το BCL λόγω του κόσμου που θα υπάρχει στην πόλη, εξαιτίας και του Final Four.

Ο δαίμονας φέτος έχει τη μορφή ενός μπασκετμπολίστα (κάθε χρόνο αλλάζει μορφή) λόγω της διεξαγωγής του Final Four του BCL στη Μπανταλόνα και το... κάψιμο του θεωρείται πως ξορκίζει το κακό και φέρνει θετική αύρα στους κατοίκους

Πλήθος κόσμου φωτογραφίζεται μπροστά του λίγο πριν τον... αποχαιρετήσει, ενώ μέρος στη γιορτή λαμβάνουν και όλα τα τοπικά μαγαζιά με τα ανάλογα σουβενίρ καθώς και τα ζαχαροπλαστεία με γλυκά που συνδυάζουν τους εορτασμούς με το Final Four του BCL.

Αυτή η γιορτή υπάρχει από το 1940 και είναι το κεντρικό event του φεστιβάλ.