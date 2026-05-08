H AEK πήρε όλα τα σημαντικά βραβεία του BCL και πλέον θέλει το τρόπαιο του BCL το Σάββατο το βράδυ.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Μια μέρα έμεινε για τον μεγάλο τελικό του BCL, όπου η ΑΕΚ θα παίξει με τη Ρίτας με στόχο να πάρει την 4η ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας της.

Την Παρασκευή το μενού είχε βραβεία τους κορυφαίους της σεζόν, εκεί όπου η Ένωση τα πήρε όλα και έφυγε. Δικαιωματικά κατέκτησε τα πιο σημαντικά βραβεία.

Προπονητής της σεζόν ο Ντράγκαν Σάκοτα που οδηγεί μαεστρικά την ομάδα του. MVP ο ασταμάτητος φέτος, Φρανκ Μπάρτλεϊ. Και τέλος στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν ο Μπάρτλεϊ μαζί με τον Γκρέι.

Όπως φαίνεται μέχρι τώρα είναι η χρονιά της ΑΕΚ. Μένει το υπέρτατο το βραβείο. Το τρόπαιο του BCL. Η Βασίλισσα έχει δουλέψει εξαιρετικά από την αρχή της σεζόν, έχει κάνει τις ανατροπές και τις υπερβάσεις της με τη Μπανταλόνα. Αιχμαλώτισε τη Μάλαγα και το Σάββατο πάει για να γράψει ιστορία για άλλη μια φορά.

Στα ατομικά βραβεία τα πήρε όλα, δεν άφησε τίποτα. Αυτή τη στιγμή το μυαλό όλων είναι στο τρόπαιο!