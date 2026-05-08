Κομνηνός: «Το BCL θα στέλνει ομάδες στο NBA Europe»!

Ο CEO του Basketball Champions League, Πάτρικ Κομνηνός, αναφέρθηκε στο μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τη συνεργασία με το NBA, αλλά και την ΑΕΚ.

Aποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Οι εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η προοπτική του, η συνεργασία με το NBA και ο ρόλος που θα έχει το Basketball Champions League στο μπασκετικό οικοσύστημα αποτέλεσαν σημεία αναφοράς των δηλώσεων του Πατρίκ Κομνηνού στην Μπανταλόνα, στο πλαίσιο του Final Four του BCL, όπου βραβεύθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα ως προπονητής της χρονιάς.

Ο CEO της διοργάνωσης δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για την πορεία και την ανάπτυξη του Basketball Champions League τα τελευταία χρόνια, εξηγώντας πως η διοργάνωση συνεχίζει να μεγαλώνει τόσο αγωνιστικά όσο και στο εμπορικό κομμάτι.

«Όπως είδατε έχουμε μεγάλη περηφάνια για τα βήματα που έχει κάνει το BCL. Είναι μέσα στην κουλτούρα μας να ανταμείβουμε τους καλύτερους. Το να είμαστε εδώ στην Ισπανία για ακόμα μία φορά είναι μεγάλη χαρά. Η ανακοίνωση της υποδοχής του Final Four από την Μπανταλόνα ήταν από τις πιο σύντομες χρονικά που έχουμε κάνει. Είδαμε ότι παρά την απουσία της γηπεδούχου ομάδας το ενδιαφέρον παρέμεινα. Είχαμε περίπου 9.000 φιλάθλους χθες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το πού βρισκόμαστε σήμερα» δήλωσε ο Πατρίκ Κομνηνός.

Και συνέχισε: «Δεν αλλάζουμε κάτι για τη νέα σεζόν (σ.σ. για το φορμάτ). Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είμαι υποστηρικτής της πρακτικής να αλλάζεις το σύστημα τον Ιούλιο για την επόμενη σεζόν. Μπορώ να σας πω ότι η σεζόν 11 θα παιχτεί με τον ίδιο τρόπο. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν θα έπρεπε να ανταγωνίζονται τα εγχώρια πρωταθλήματα. Τα εγχώρια πρωταθλήματα θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα. Δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε την εγχώρια λίγκα. Αυτό που έχουμε δει ότι όσο πιο ανταγωνιστικά είναι τα εγχώρια πρωταθλήματα, τόσο περισσότερη ισορροπία έρχεται στο BCL.

Όπως γνωρίζετε έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις από το 2021 για να βρούμε μία λύση για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Σε όλα αυτά τα χρόνια πολλές συζητήσεις έχουν γίνει. Η πρώτη διοργάνωση θα είναι σε συνεργασία με το NBA. Δεύτερο τη τάξει θα είναι το BCL. Τα μονοπάτια θα είναι μέσω του BCL, αλλά και μέσω προκριματικών. Πιστεύουμε ότι στο νέο οικοσύστημα το BCL θα έχει σημαντικό ρόλο. Το BCL θα προκρίνει ομάδες στο NBA Europe».

Για την πρόοδο που έχει γίνει από την ανακοίνωση του NBA Europe και τα επόμενα που έρχονται, ανέφερε: «Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι περίπλοκη η διαδικασία. Στη συνεργασία μας με το NBA τονίσαμε τι είναι πολύ σημαντικό για εμάς και μείναμε σταθεροί. Δεν είναι έκπληξη να λέω να προστατεύσουμε τις εγχώριες διοργανώσεις τους κανόνες της FIBA και ασφάλεια στα οικονομικά. Για εμάς αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Ομολογώ ότι αυτές οι συζητήσεις που είχαμε με το NBA αναγνώρισαν αυτές τις αρχές. Δουλεύουμε μαζί σε επιχειρησιακό επίπεδο».

Για τις πιθανότητες της ΑΕΚ να είναι στο NBA Europe: «Για να καθορίσουμε τη διαδικασία, αυτή γίνεται μέσα από τις JP Morgan και Rain. Η απόκτηση του license έρχεται μέσω από αυτές. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 12 πόλεις που έχουν αναγνωριστεί ως πιθανές για να είναι στη λίγκα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας δεύτερος γύρος που εξετάζει τους υποψηφίους για το license. Νομίζω ότι είναι πιο ολιστική η προσέγγιση από το NBA από τα αποτελέσματα στο παρκέ. Είδαμε το πάθος των οπαδών της ΑΕΚ και της Ρίτας. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι αυτό το επίπεδο αφοσίωσης και πάθους, το οποίο είναι σημαντικό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ».

Για τις συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του μπάσκετ, υπογράμμισε: «Δεν θέλω να σπεκουλάρω τι θα γίνει, αυτή τη στιγμή όλες οι πλευρές καθίσαμε στο τραπέζι πριν από 10 ημέρες με NBA και EuroLeague. Όλοι συζητήσαμε ποιο είναι το καλύτερο σενάριο».

Για το πού κολλούν οι συζητήσεις με τη Euroleague, σχολίασε: «Νομίζω ότι έχει γίνει πολύ ξεκάθαρο στην επικοινωνία μας με τη EuroLeague ότι όλες οι 13 ομάδες έχουν θέση στο οικοσύστημα. Θα έλεγα ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός και αυτό έχει γίνει ξεκάθαρο. Υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία για μόνιμη άδεια. Είναι σημαντικό για εμάς να εκφράσουμε ότι αυτό το νέο περιβάλλον είναι ανοιχτό για όλες τις ομάδες».

Για τους στόχους του BCL στη νέα δεκαετία: «Ζούμε πολύ ενδιαφέροντες καιρούς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το επίπεδο του ενδιαφέροντος για οικονομική επένδυση είναι μοναδική. Δε μιλάω μόνο για τη διαδικασία των αδειών, αλλά για ολόκληρο το οικοσύστημα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα όπου ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ θα είναι ελκυστικές για επενδυτές».