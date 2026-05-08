Σάκοτα: «Εμείς οι προπονητές έχουμε και άλλα τρόπαια, την αναγνώριση των παικτών»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου μετά την ανάδειξή του ως κορυφαίο προπονητή της σεζόν στο BCL.

Aποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Μετά το πέρας της απονομής των βραβείων του BCL, ο κορυφαίος προπονητής της σεζόν στη διοργάνωση, Ντράγκαν Σάκοτα, μίλησε για το βραβείο του, αλλά και για τον τελικό της διοργάνωσης που ακολουθεί για την ΑΕΚ (9/5, 21:00).

Ο Ντράγκαν Σάκοτα, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως τα βραβεία αυτά αποτελούν μία μορφή αναγνώρισης για την ομάδα, ενώ τόνισε πως, πέρα από τα τρόπαια των διοργανώσεων, οι προπονητές έχουν και μικρότερες αλλά εξίσου σημαντικές ανταμοιβές, όπως η αναγνώριση από τους ίδιους τους αθλητές τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ντράγκαν Σάκοτα:

Για το αν μετά το βραβείο σειρά έχει ο τελικός: «Αυτός είναι ο στόχος. Τα τρόπαια είναι ο στόχος. Από την άλλη βλέπεις την ομάδα, πολλά πήραμε. Δύο παίκτες στους κορυφαίους, MVP και προπονητής. Αλλά θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο κρατημένοι. Να μην εκδηλώνουμε την ευφορία ή κάποιο άλλο συναίσθημα. Δεν είναι καλό ενόψει του τελικού. Η Ρίτας είναι διψασμένη, με φουλ ενέργεια, οπότε θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι πάντως ωραία αυτή η αναγνώριση για όλους. Είναι και ένα βραβείο για τον οργανισμό της ΑΕΚ και τη δουλειά που κάνουμε αυτά τα δύο χρόνια».

Για τη δικαίωση να βλέπει τόσα δικά του παιδιά να διακρίνονται: «Ακριβώς αυτό λέω. Όταν ξεκινάει ένα οποιοδήποτε πρωτάθλημα, το τρόπαιο είναι ένα και ένας ο νικητής. Εμείς οι προπονητές έχουμε και άλλα τρόπαια. Βγαίνει ο Κέβιν Πάντερ και παίρνει ένα βραβείο και λέει “ευχαριστώ στον προπονητή”. Αυτά είναι βραβεία που εμείς οι προπονητές παίρνουμε ακόμα. Είναι ευχάριστες στιγμές όταν βλέπεις... Εγώ προσωπικά χαίρομαι να βλέπω τον Χουέρτας να παίζει σε τέτοια ηλικία. Ήταν παίκτης που πριν από 17 χρόνια, αν κάποιος έλεγε ότι θα φτάσει εδώ, θα ήταν πολύ δύσκολο να τον πιστέψεις. Αυτά είναι τα μικρά βραβεία για τους προπονητές».

Για το αστείο του πως περίμενε το βραβείο αυτό μετά από 39 χρόνια στις διοργανώσεις: «Εντάξει, λίγο να αστειευτούμε. Δεν είμαστε μόνο για τα σοβαρά. Δεν είναι μόνο αναγνώριση, είναι και κάτι που τελικά, αν κάποιος είχε αμφιβολίες, θα πει πως έκανε λάθος. Εμείς ζούμε και λίγο για αυτές τις στιγμές. Για να μας αναγνωρίζουν, όπως εγώ ζω ξεχωριστές στιγμές με τον κόσμο της ΑΕΚ τα δύο τελευταία χρόνια. Παρ’ όλο που το 2002 πήραμε το πρωτάθλημα και πήγαμε σε έναν ακόμη τελικό, τα πράγματα τώρα είναι στη θέση που πρέπει».

Για την «κατάλληλη στιγμή» του και αν αυτή έρχεται με την κατάκτηση του τροπαίου: «Όταν φτάσεις στη δική μου ηλικία, πρώτα απ’ όλα είναι η υγεία. Να είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Μετά συζητάμε. Όσο μπορώ και τα πράγματα είναι καλά οργανωμένα στην ομάδα, όσο έχω τους βοηθούς που μου κάνουν εύκολη τη δουλειά και το δικό μου stage είναι το παιχνίδι... Στα άλλα δουλεύουμε όλοι μαζί. Σκεφτόμαστε πάντα θετικά, ότι μπορούμε να συνεχίσουμε».

Για την πολύ καλή προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ημιτελικό: «Η αλήθεια είναι πως αν κάποιος περίμενε την περσινή Μάλαγα, πρέπει να πούμε πως δεν είναι. Όπως και εμείς, μάθαμε, βελτιωθήκαμε και είμαστε λίγο καλύτερα. Φτάσαμε στον τελικό, είναι μεγάλη επιτυχία. Όπως και το Final Four ήταν μεγάλη επιτυχία από μόνο του. Είναι στόχος το Final Four από μόνο του. Κανένας δεν λέει πως στόχος είναι η κατάκτηση. Αυτό ίσως θα μπορούσε να το πει η Μάλαγα που το πήρε δύο φορές. Σίγουρα θέλαμε κάποιον χρόνο για να προετοιμαστούμε σωστά. Αυτό που για εμάς είναι πάντα λίγο πρόβλημα είναι το rotation. Δεν έχουμε αρκετούς παίκτες για να μοιράζουμε τον χρόνο. Κάθε προπονητής ονειρεύεται να μην παίζει κανένας παίκτης του πάνω από 20 λεπτά και όλοι να συμμετέχουν με ίδια ενέργεια. Αυτό για εμάς είναι πολύ δύσκολο, επειδή έχουμε κορυφαίους παίκτες που, θέλεις δεν θέλεις, φτάνουν κοντά στα 30 λεπτά».

Για το αν το NBA Europe που παρακολουθεί τη διοργάνωση αποτελεί ένα κίνητρο για την Ένωση να κατακτήσει το τρόπαιο:

«Το τρόπαιο είναι για την ιστορία της ομάδας. Το πόσο ρόλο παίζει για το NBA Europe δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω πως είναι άλλα πράγματα με οικονομική βάση, όπως καταλαβαίνω. Είναι κύρος, είναι ιστορία, το να φτάσεις σε Final Four τέταρτη φορά και τρίτη φορά σε τελικό. Είναι κάποιες επιτυχίες που, αν το κατακτήσουμε, θα είναι ακόμη καλύτερο. Αλλά εντάξει, η ιστορία γράφτηκε».

Για το τι περιμένει από τους παίκτες του στον τελικό: «Θα ήθελα να παλεύουν από το πρώτο λεπτό. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος, τι να πούμε; Θα δώσουμε τα χέρια. Θέλω να πιστεύω πως ο εγωισμός που έχουν οι παίκτες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσεις κάτι».

