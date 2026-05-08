Ντράγκαν Σάκοτα και Κέβιν Πάντερ έδειξαν ξανά την αγάπη που έχει ο ένας για τον άλλο, αυτή τη φορά στη Μπανταλόνα.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Παρέα σήκωσαν το τρόπαιο του ΒCL με το 2018 στην ΑΕΚ και η σχέση τους παραμένει εξαιρετική μέχρι σήμερα.

Ντράγκαν Σάκοτα και Κέβιν Πάντερ συναντήθηκαν στο Teatro Zorilla της Μπανταλόνα εκεί που θα γίνει η τελετή απονομής των βραβειών του BCL και φυσικά τα είπαν σε πολύ όμορφο κλίμα.

Δύο προσωπικότητες που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να κατακτήσει η Ένωση το BCL του 2018. Αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση μεταξύ των δύο.

Δείτε την αγκαλιά τους