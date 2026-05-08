ΑΕΚ: Η αγκαλιά Σάκοτα-Πάντερ στη Μπανταλόνα με vibes 2018
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Παρέα σήκωσαν το τρόπαιο του ΒCL με το 2018 στην ΑΕΚ και η σχέση τους παραμένει εξαιρετική μέχρι σήμερα.
Ντράγκαν Σάκοτα και Κέβιν Πάντερ συναντήθηκαν στο Teatro Zorilla της Μπανταλόνα εκεί που θα γίνει η τελετή απονομής των βραβειών του BCL και φυσικά τα είπαν σε πολύ όμορφο κλίμα.
Δύο προσωπικότητες που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να κατακτήσει η Ένωση το BCL του 2018. Αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση μεταξύ των δύο.
Δείτε την αγκαλιά τους
