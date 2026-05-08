Ο Νίκος Καρφής γράφει για το ρεσιτάλ της ΑΕΚ κόντρα στην Μάλαγα που άνοιξε τον δρόμο για να πάρει αυτό που δικαιούται.

Το έβλεπες στις προπονήσεις της ΑΕΚ στην Μπανταλόνα. Αυτή η σιγουριά στα πρόσωπα των παικτών. Έδειχναν να είναι έτοιμοι για τη μάχη. Ο Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε στο Gazzetta παραμονές του ματς και είδα τη σπίθα στα μάτια του.

Κατάλαβα πως αυτός ο κύριος την Πέμπτη δεν πρόκειται να αποκλειστεί. Θα μπει για να πολεμήσει και να νικήσει. Και αυτή η σπίθα δεν ήταν μόνο στον Γκρέι, αλλά και σε όλη την ομάδα.

Η Ένωση μπήκε σαν έτοιμη από καιρό στο ματς, έλιωσε την Μάλαγα και πάει το Σάββατο με φόρα για να πάρει την κούπα.

Η ΑΕΚ ήταν έτοιμη και κέρδισε πριν ξεκινήσει το ματς

Η Ένωση έβγαζε ένα τρομερό vibe στις προπονήσεις. Σε αυτά τα λίγα λεπτά που είχαν την ευκαιρία οι δημοσιογράφοι να δουν τις προπονήσεις προς το τέλος, ένιωθες τη σιγουριά και την πνευματική ετοιμότητα των παικτών της ΑΕΚ.

Τα.... μάτια στο στόχο, χωρίς πολλά λόγια. Η Ένωση πήρε το ματς με την Μάλαγα πριν το τζάμπολ. Με τον τρόπο που το προετοίμασε και τις ηγετικές μορφές που έχει στο ρόστερ της.

Φυσικά στον πάγκο έχει τον δάσκαλο, τον άνθρωπο που ξέρει να οδηγεί τη Βασίλισσα στην επιτυχία και θέλει να το κάνει άλλη μια σεζόν. Toν τεράστιο Σάκοτα. Να πάρει το δεύτερο του BCL με την αγαπημένη του ΑΕΚ.

Η Ένωση έκανε ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο που επέτρεψε μόλις 21 πόντους στην Μάλαγα. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγε να βάλουν λίγο άγχος οι Ισπανοί στην αρμάδα του Σάλε, αλλά εκείνη δεν μάσησε σε κανένα σημείο.

Έπαιξε το παιχνίδι της, συνέχισε να παλεύει για κάθε μπάλα σαν να είναι η τελευταία και έφτασε σε μια άνετη πρόκριση. Και την έκανε άνετη με τον τρόπο που αγωνίστηκε.

Οι πανηγυρισμοί του Γκρέι μετά το γκολ-φάουλ, οι μάχες για το κάθε ριμπάουντ, η ηρεμία του Σάκοτα και σωστή καθοδήγηση από τον πάγκο. Η ποιότητα του Νάναλι, ο ηγέτης Γκρέι, ο αχάμπαρος Λεκαβίτσιους. Ο υπέροχος κόσμος της ΑΕΚ στις κερκίδες. Σαν έτοιμη από καιρό για αυτόν τον ημιτελικό.

Δαγκάνες στο πρώτο ημίχρονο, το 23/64 της Μάλαγα και το ραντεβού με την κούπα

Η Μάλαγα υπέφερε στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, αλλά και στη συνέχεια. Η ΑΕΚ την... στραγγάλισε και δεν είναι καθόλου υπερβολικό το ρήμα που χρησιμοποιώ. Δεν είναι έυκολο να κρατήσεις μια από τις ποιοτικές ομάδες της διοργάνωσης τόσο χαμηλά.

Οι Ισπανοί δεν έβρισκαν λύσεις και οσο περνούσε η ώρα έχαναν την ηρεμια και την αυτοπεποίθηση τους γιατί κατάλαβαν πως αυτό το ματς δεν θα το πάρουν\.

Δεν πρόκειται να το πάρουν. Δεν ήταν έτοιμοι να νικήσουν την ΑΕΚ. Αυτή την ΑΕΚ. Την Ένωση που κατέβασε ο Σάκοτα στο ματς. Μια ομάδα όνειρο που πλέον έχει μπροστά της τον τελικό.

Η Μάλαγα τελείωσε το ματς με 23/64 σουτ και αυτό λέει πολλά για το τι έγινε στην αναμέτρηση.

Φέτος η ΑΕΚ έχει πολλούς ηγέτες στο παρκέ. Αλλά ειδικά οι κύριοι Γκρέι, Νάναλι και Γκρέι με την προσωπικότητα τους το κάνουν να μοιάζει εύκολο. Και ας μην είναι.

Μεγάλη ευκαιρία το Σάββατο και όπως είδα την ΑΕΚ την Πεμπτη, δεν θα χαθεί. Δεν πρέπει να χαθεί. Αυτά τα παιδιά αξίζουν την κορυφή.

ΥΓ 1: Στον τελικό θα δούμε μάχη και στις κερκίδες. Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ήταν απολαυστικοί στον ημιτελικό και οι παίκτες της Ένωσης έπαθαν πλάκα με τον παλμό στο γήπεδο. Το ίδιο έγινε και με τους Λιθουανούς.

ΥΓ 2: Ο Σάκοτα, το τοτέμ της ΑΕΚ αξίζει άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα. Έχει προσφέρει τα πάντα στην ομάδα. Την λατρεύει, δεν μπορεί μακριά από την Ένωση. Ο Σοφός ετοιμάζεται για άλλη μια ευρωπαϊκή κορυφή.