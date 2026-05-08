Μάλαγα–ΑΕΚ: Το πάρτι παικτών και κόσμου μετά την πρόκριση στον τελικό!
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς
Η ΑΕΚ δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Ουνικάχα Μάλαγα, κάτοχο των δύο τελευταίων τίτλων του Basketball Champions League, επικρατώντας με 65-78 και επιστρέφοντας στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους (9/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε... σκόνη και θρύψαλα τη Μάλαγα και πέρασε εμφατικά στον τελικό του BCL, διεκδικώντας τον τίτλο μετά το 2018, με πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ (16π.), Λεκαβίτσιους (14π.) και Γκρέι (10π.).
Μετά το τέλος του αγώνα με τη Μάλαγα, οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν με την ψυχή τους μαζί με τους περίπου 700 φίλους της «Ένωσης», που ταξίδεψαν στην Καταλονία.
🦅 Πάρτι παικτών-κόσμου μετά τη μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του BCL!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 7, 2026
«Μοναδική Βασίλισσα σε όλη την Ευρώπη»
🇪🇸 Αποστολή στη Μπανταλόνα: Θοδωρής Σανιδάς#aek #aekbc @BCL pic.twitter.com/E7hzjtcmng
