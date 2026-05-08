Η ΑΕΚ σφράγισε την πρόκριση στον τελικό του BCL, όπου θα διεκδικήσει τον τίτλο απέναντι στη Ρίτας, και οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα πανηγύρισαν με την ψυχή τους μαζί με τους περίπου 700 φίλους της «Ένωσης»!

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Η ΑΕΚ δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Ουνικάχα Μάλαγα, κάτοχο των δύο τελευταίων τίτλων του Basketball Champions League, επικρατώντας με 65-78 και επιστρέφοντας στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους (9/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε... σκόνη και θρύψαλα τη Μάλαγα και πέρασε εμφατικά στον τελικό του BCL, διεκδικώντας τον τίτλο μετά το 2018, με πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ (16π.), Λεκαβίτσιους (14π.) και Γκρέι (10π.).

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Μάλαγα, οι «κιτρινόμαυροι» πανηγύρισαν με την ψυχή τους μαζί με τους περίπου 700 φίλους της «Ένωσης», που ταξίδεψαν στην Καταλονία.