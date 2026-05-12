Σπίντι Σμιθ στο Gazzetta: «Από τις πιο ταλαντούχες ομάδες η ΑΕΚ»

Ο Σπίντι Σμιθ μίλησε στο Gazzetta για το στοιχείο που χάρισε το τρόπαιο στη Ρίτας επί της ΑΕΚ, ενώ αναφέρθηκε και στην ποιότητα της Ένωσης.

Η ΑΕΚ είχε στα... χέρια της το τρόπαιο του BCL, αφού προηγήθηκε και με 20 πόντους, αλλά ένα black out και μια αντεπίθεση της Ρίτας έστειλαν το ματς στην παράταση. Εκεί οι Λιθουανοί είχαν και την ψυχολογία και με πρωταγωνιστή τον Λουκόσιους πήραν την κούπα.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών τους ήταν ο Σπίντι Σμιθ (είχε 11 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ στον τελικό) που μίλησε στο Gazzetta για τις στιγμές που έζησε, ενώ στάθηκε και στο πόσο ταλαντούχα είναι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα και τους σκόρερ που έχει.

Για την επιστροφή της Ρίτας από το -20 στον τελικό και ποιο ήταν το μυστικό: «Πρώτα από όλα ο προπονητής μας. Σε όλο το ματς μας πίστευε. Μας μιλούσε στα timeouts και όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι ο Σίμας (Λουκόσιους) ήταν απλώς φανταστικός. Άξιζε το ΜVP του Final Four και ειμαι τόσο περήφανος για εκείνον. Νομίζω είναι rookie. Tόσο νωρίς στην καριέρα του αναδείχθηκε MVP του Final Four. Ο Χάρντινγκ ήταν φανταστικός, όλοι έκαναν τη δουλειά τους. Είχαμε καλές και κακές στιγμές, αλλά πάντα είχαμε αυτοπεποίθηση στον τελικό».

Για το show του Λουκόσιους από τη γραμμή του τριπόντου: «Το βλέπαμε. ο Σίμας είναι ένας εκπληκτικός σουτέρ. Έχει παίξει μας σαν κι αυτό. Είχε βάλει ένα μεγάλο σουτ στην Κωνσταντινούπολη για το TOP 8 κόντρα στη Γαλατασαράι. Τον εμπιστευόμαστε και τον χρειαζόμαστε»

Για την ποιότητα της ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ είναι μια από τις πιο ταλαντούχες ομάδες που έχουμε αντιμετωπίζει φέτος. Δεν βιάστηκαν. Έπαιξαν καλά όλοι μαζί. Έχουν αρκετούς σκόρερ και είναι αποδοτικοί σε αυτό που κάνουν. Ήταν φανταστικοί οι παίκτες της».

Για το αν σκέφτεται το back to back την επόμενη σεζόν: «Θα διασκεδάσουμε αυτές τις μέρες για την κατάκτηση του τροπαίου και ο κόουτς θα είναι καλά»