Ο κόσμος της ΑΕΚ πήρε τη θέση του στο γήπεδο της Μπανταλόνα, δημιουργώντας εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Μάλαγα το βράδυ της Πέμπτης (22:00), σε μια αναμέτρηση με ξεχωριστό υπόβαθρο, αφού η «Ένωση» ψάχνει απάντηση απέναντι στους Ισπανούς μετά τον περσινό αποκλεισμό της.

Oι «κιτρινόμαυροι» έχουν στο πλευρό τους πάνω από 700 οπαδούς που έκαναν το ταξίδι και έχουν πάρει θέση στο γήπεδο της Μπανταλόνα. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με συνθήματα και φωνές. Μάλιστα έχουν και κίτρινα μπαλόνια.

Έκλεψε την παράσταση το «φέρε μας το Κύπελλο το Ευρωπαϊκό» που συνηθίζουν να τραγουδούν. Πουθενά δεν αφήνουν μόνη την ομάδα.