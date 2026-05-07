BCL Final Four, ΑΕΚ: «Τρέλα» της μητέρας του Γκρέι πριν τη Μάλαγα
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Θοδωρής Σανιδάς, Νίκος Καρφής
Με την φανέλα του Ραϊκουάν Γκρέι εμφανίστηκε η μητέρα του Αμερικανού άσου της ΑΕΚ στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League στη Μπανταλόνα.
Ιδιαίτερα ορεξάτη και ανυπόμονη να παρακολουθήσει την προσπάθεια του υιού της και των υπολοίπων παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα πήρε το μικρόφωνο του Gazzetta και προέτρεψε τον γιό της να οδηγήσει την ΑΕΚ στη νίκη.
«Πάμε γιέ μου, πάμε ΑΕΚ, είμαστε έτοιμοι» ήταν το σύνθημα της μητέρας του Ραϊκουάν Γκρέι, που έδειξε να απολαμβάνει τη στιγμή στο μεγάλο παιχνίδι της «Ένωσης» με τη Μάλαγα.
💛🖤🥹 Το μήνυμα της μητέρα του Ραϊκουάν Γκρέι στον γιο της στην κάμερα του Gazzetta πριν τον ημιτελικό του Final-4 του BCL μεταξύ της ΑΕΚ και της Μάλαγα!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 7, 2026
🎥🇪🇸 Αποστολή στη Μπανταλόνα: Θοδωρής Σανιδάς pic.twitter.com/j0mNge8URk
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.