Ο Ραϊκουάν Γκρέι είναι έτοιμος για τον ημιτελικό της ΑΕΚ με την Μάλαγα και η μητέρα του έδωσε το σύνθημα της νίκης.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Θοδωρής Σανιδάς, Νίκος Καρφής

Με την φανέλα του Ραϊκουάν Γκρέι εμφανίστηκε η μητέρα του Αμερικανού άσου της ΑΕΚ στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League στη Μπανταλόνα.

Ιδιαίτερα ορεξάτη και ανυπόμονη να παρακολουθήσει την προσπάθεια του υιού της και των υπολοίπων παικτών του Ντράγκαν Σάκοτα πήρε το μικρόφωνο του Gazzetta και προέτρεψε τον γιό της να οδηγήσει την ΑΕΚ στη νίκη.

«Πάμε γιέ μου, πάμε ΑΕΚ, είμαστε έτοιμοι» ήταν το σύνθημα της μητέρας του Ραϊκουάν Γκρέι, που έδειξε να απολαμβάνει τη στιγμή στο μεγάλο παιχνίδι της «Ένωσης» με τη Μάλαγα.