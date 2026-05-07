Δείτε τις 12άδες της ΑΕΚ και της Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL. Εκτός ο Ντουάρτε.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη μάχη με την Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL και την αποστολή της ομάδας υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της μέσα σε αποθέωση.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού στους παίκτες του και όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι για τη μάχη. Φυσικά μέσα και ο Νάναλι. Από την άλλη δεν παίζουν Ντουάρτε, Τζέντοβιτς και Ρούμπιτ.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Koυζμίνσκας, Αρσενόπουλος, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος.

Η 12άδα της Μάλαγα: Πέρεζ, Οντίτζε, Μπαλτσερόφσκι, Γουέμπ, Καλινόσκι, Μπαρέιρο, Ντίαζ, Κομπς, Σουλεϊμάνοβιτς, Τιλί, Κράβις, Πέρι.