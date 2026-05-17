Αρης - ΑΕΚ: Στο «Αλεξάνδρειο» ο Θανάσης Αντετοκούνμπο
Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Αλεξάνδρειο» (17:300, LIVE από το Gazzetta), με τον Θανάση Αντετοκούνπμο να βρίσκεται στο γήπεδο, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα ο διεθνής φόργουορντ είναι στο «Nick Galis Hall», προκειμένου να δει από κοντά το Game 2 των play-offs της Stoiximan GBL, καθώς επίσης και να στηρίξει τον αδελφό του, Κώστα.
Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 στη σειρά και θέλει ακόμα μία νίκη, προκειμένου να περάσει στα ημιτελικά του ελληνικού πρωταθλήματος.
