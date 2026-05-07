Μπαλτσερόφσκι στο Gazzetta: «Aπίστευτη η Euroleague που πήρα με τον Παναθηναϊκό, special το... τρίτο σερί BCL»

Ο Άλεκ Μπαλτσερόφσκι μίλησε στο Gazzetta και αναφέρθηκε στην πιθανότητα για three peat με τη Μάλαγα, ενώ δεν ξέχασε τα όσα έζησε στον Παναθηναϊκό.

Έιναι ένας συλλέκτης τίτλων. Ο Άλεκ Μπαλτσερόφσκι ξέρει κακά τον τρόπο να φτάσει στο τέλος του δρόμου σε κατακτήσεις. Το έκανε με τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει να το πράττει στη Μάλαγα.

Ο Πολωνός σέντερ μίλησε στο Gazzetta ενόψει της μάχης με την ΑΕΚ και έδειξε την... τρέλα του για το τρίτο σερί BCL της Μάλαγα, η οποία θέλει να γράψει ιστορία. Δεν παρέλειψε να βάλει στην κουβέντα τον Παναθηναϊκό και τη Euroleague που κατέκτησε.

Για το γεγονός πως αποτελεί συλλέκτη τίτλων και αν είναι αισιόδοξος για μια τρίτη σερί κατάκτηση με τη Μάλαγα: «θα ήταν πολύ special, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για την ομάδα. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα αλλά είμαστε εδώ για κάποιο λόγο. Και η ομάδα έχει αυτοπεποίθηση. Ήρθαμε εδώ με μια νοοτροπία για να πάρουμε άλλο ένα τρόπαιπ και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε.

Για τις αλλαγές στο ρόστερ των ΑΕΚ και Μάλαγα σε σχέση με πέρυσι: «Το ΒCL συνεχώς αναπτύσσεται, έρχονται νέες ομάδες. Είναι καλό να βλέπεις νέες ομάδες στο Final Four και είμαστε έτοιμοι να παίξαμε κόντρα σε αυτές. Είμαστε έτοιμοι για τα ματς που έρχονται, να είμαστε καλύτεροι από αυτούς.».

Για τις αναμνήσεις του από την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό: «Κερδίσαμε τη Euroleague με τον Παναθηναϊκό. Ήταν απίστευτη σεζόν, προσπαθούσα να μάθω από όλους τους παίκτες. Αλλά η Euroleague μετά από πολλά χρόνια, ιδιαίτερα για την ομάδα, ήταν απίστευτη και για όλους τους παίκτες»

