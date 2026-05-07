Μάλαγα - ΑΕΚ: Δεν προπονήθηκε ο Τζέντοβιτς, μέσα Ντουάρτε-Τιλί
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Η ισπανική ομάδα ταξίδεψε στο Final Four έχοντας να διαχειριστεί αρκετά ζητήματα τραυματισμών, καθώς τρεις παίκτες απασχόλησαν το ιατρικό επιτελείο τις τελευταίες ημέρες. Οι Νιχάντ Τζέντοβιτς, Κρις Ντουάρτε και Κίλιαν Τίλι αντιμετώπισαν προβλήματα και η παρουσία τους απέναντι στην ΑΕΚ παρέμενε ανοιχτή μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ο Τζέντοβιτς δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της Μάλαγα, ωστόσο οι Ντουάρτε και Τίλι συμπεριλήφθηκαν τελικά κανονικά στα πλάνα του Ιμπόν Ναβάρο για τον ημιτελικό με την «Ένωση».
Εικόνα από την τελευταία προπόνηση της Μάλαγα, αντιπάλου της ΑΕΚ στον σημερινό ημιτελικό του BCL— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 7, 2026
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς
