Ο Νιχάντ Τζέντοβιτς έμεινε εκτός της τελευταίας προπόνησης της Μάλαγα πριν τον ημιτελικό με την ΑΕΚ, την ώρα που οι Κρις Ντουάρτε και Κίλιαν Τίλι τέθηκαν τελικά στη διάθεση του Ιμπόν Ναβάρο.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ισπανική ομάδα ταξίδεψε στο Final Four έχοντας να διαχειριστεί αρκετά ζητήματα τραυματισμών, καθώς τρεις παίκτες απασχόλησαν το ιατρικό επιτελείο τις τελευταίες ημέρες. Οι Νιχάντ Τζέντοβιτς, Κρις Ντουάρτε και Κίλιαν Τίλι αντιμετώπισαν προβλήματα και η παρουσία τους απέναντι στην ΑΕΚ παρέμενε ανοιχτή μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο Τζέντοβιτς δεν πήρε μέρος στην τελευταία προπόνηση της Μάλαγα, ωστόσο οι Ντουάρτε και Τίλι συμπεριλήφθηκαν τελικά κανονικά στα πλάνα του Ιμπόν Ναβάρο για τον ημιτελικό με την «Ένωση».