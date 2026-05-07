Με τον κόσμο της στο πλευρό της θα είναι η ΑΕΚ στο Final Four του BCL με πάνω από 700 φιλάθλους να δίνουν το «παρών» στον ημιτελικό με τη Μάλαγα.

Η ώρα του Final Four του Basketball Champions League έφτασε, με το «Pavelló Olímpic de Badalona» να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τις μεγάλες μάχες των ημιτελικών στις 7 Μαΐου.

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Μάλαγα το βράδυ της Πέμπτης (22:00), σε μια αναμέτρηση με ξεχωριστό υπόβαθρο, αφού η «Ένωση» ψάχνει απάντηση απέναντι στους Ισπανούς μετά τον περσινό αποκλεισμό της.

Μάλιστα, οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν στο πλευρό τους πάνω από 700 οπαδούς (μπορεί να φτάσει το νούμερο και τους 1000) που θα σταθούν στο πλευρό της ομάδας.