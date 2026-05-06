Με... Νάναλι η Fan Zone στο Final Four του BCL και το τρόπαιο που δεσπόζει!

Δείτε τις φωτογραφίες του Gazzetta από τη Fan Zone που έχει δημιουργηθεί στην Μπανταλόνα με τον Νάναλι και το τρόπαιο του BCL να δεσπόζουν.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ: Σανιδάς, Καρφής

Όλα είναι έτοιμα για το Final Four του Basketball Champions League το οποίο διεξάγεται στην Μπανταλόνα (07-09/05), προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος Κυπελλούχος.

Το Gazzetta βρίσκεται στην Μπανταλόνα και μεταφέρει το κλίμα από τη Fan Zone που έχει δημιουργηθεί απέναντι από το γήπεδο της Μπανταλόνα.

Ξεχωρίζουν τα γηπεδάκια που έχουν τοποθετηθεί, καθώς και η εικόνα του Τζέιμς Νάναλι και τα σημεία με τις φανέλες των ομάδων.

Φυσικά δεσπόζει το τρόπαιο του BCL στο οποίο θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να φωτογραφηθεί.