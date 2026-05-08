BCL Final Four: To Gazzetta στην προπόνηση της Ρίτας πριν τον τελικό με την ΑΕΚ
Αποστολή στην Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Mια μέρα έμεινε για τον μεγάλο τελικό του BCL, εκεί όπου η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τη Ρίτας σε μια μεγάλη μάχη. Η Ένωση ψάχνει το δεύτερο της BCL και οι Λιθουανοί το πρώτο.
Οι Λιθουανοί έκαναν την έκπληξη και πέταξαν εκτός την Τενερίφη. Η παρέα του Σαργκιούνας έκανε την προπόνηση της το βράδυ της Παρασκευής ενόψει του τελικού και το Gazzetta ήταν στο γήπεδο της Μπανταλόνα.
Δείτε το video του Gazzetta από την προπόνηση των Λιθουανών
Εικόνα από την προπόνηση της Ρίτας μια ημέρα πριν τον τελικό του BCL με την @aekbcgr #BasketballCL pic.twitter.com/f6bY53Gbx9— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 8, 2026
