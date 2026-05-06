Η Ρίτας Βίλνιους θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου της που θα έχει τις περισσότερες θέσεις στις κερκίδες του γηπέδου της Μπανταλόνα.

Αποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ θα έχει τη δυναμική στήριξη των οπαδών της σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς φέτος, καθώς στο Pavelló Olímpic de Badalona, στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final Four θα βρεθούν πάνω από 500 φίλαθλοι της Βασίλισσας στον ημιτελικό με Μάλαγα (7/5, 22:00).

Αρκετός κόσμος έχει ξεκινήσει οδικώς για να φτάσει στην Καταλονία, αλλά και μέσω πτήσεων από την Αθήνα.

H Ένωση θα έχει παραπάνω κόσμο τόσο από τη Μάλαγα όσο και από την Τενερίφη, αλλά δεν θα συμβεί το ίδιο με τους Λιθουανούς.

Η Ρίτας Βίλνιους θα έχει... λαό στον ημιτελικό, αφού αναμένονται πάνω από 1500 άτομα. Στην πρώτη τους συμμετοχή σε Final Four έχουν τρέλα για κάτι μεγάλο.