Ο Γκιέντριους Ζιμπένας οδήγησε τη Ρίτας Βίλνιους στην κατάκτηση του BCL και τρεις εβδομάδες αργότερα... απολύθηκε από τη λιθουανική ομάδα.

Την πόρτα της εξόδου είδε ο Γκιέντριους Ζιμπένας πριν καλά-καλά στεγνώσει η σαμπάνια της κατάκτησης του BCL απέναντι στην ΑΕΚ στις 9 Μαϊου στην Μπανταλόνα.

Η Ρίτας Βίλνιους ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Λιθουανό προπονητή και αυτό λόγω του αποκλεισμού της ομάδας από την α' φάση των Playoffs του πρωταθλήματος με 2-0 από τη Γιουβέντους.

Ο Ζιμπένας βρισκόταν στην άκρη του πάγκου της από το 2021 ενώ τη προηγούμενη σεζόν αποτελούσε τον βοηθό προπονητή της ομάδας.