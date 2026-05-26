Ρίτας Βίλνιους: Ο Ζιμπένας πήρε το BCL, αποκλείστηκε στα Playoffs της Λιθουανίας και... απολύθηκε!
Την πόρτα της εξόδου είδε ο Γκιέντριους Ζιμπένας πριν καλά-καλά στεγνώσει η σαμπάνια της κατάκτησης του BCL απέναντι στην ΑΕΚ στις 9 Μαϊου στην Μπανταλόνα.
Η Ρίτας Βίλνιους ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Λιθουανό προπονητή και αυτό λόγω του αποκλεισμού της ομάδας από την α' φάση των Playoffs του πρωταθλήματος με 2-0 από τη Γιουβέντους.
Ο Ζιμπένας βρισκόταν στην άκρη του πάγκου της από το 2021 ενώ τη προηγούμενη σεζόν αποτελούσε τον βοηθό προπονητή της ομάδας.
