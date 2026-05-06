Ο κόσμος της ΑΕΚ θα είναι κοντά στην ομάδα και στον ημιτελικό του BCL με τη Μάλαγα, αφού αναμένονται πάνω από 500 οπαδοί της Βασίλισσας.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Με φόντο το Final Four του Basketball Champions League, η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στη Μπανταλόνα από το βράδυ της Τρίτης.

Η αποστολή της «Βασίλισσας» ταξίδεψε στην Καταλονία με επικεφαλής τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Αγγελόπουλο, δείχνοντας από νωρίς τη στήριξη της διοίκησης σε αυτή τη σημαντική στιγμή της σεζόν. Την Πέμπτη θα φτάσει στην Καταλονία και ο διοικητικός ηγέτης της Βασίλισσας, Μάκης Αγγελόπουλος.

Η ΑΕΚ θα έχει τη δυναμική στήριξη των οπαδών της σε άλλο ένα εκτός έδρας ματς φέτος, καθώς στο Pavelló Olímpic de Badalona, στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final Four θα βρεθούν πάνω από 500 φίλαθλοι της Βασίλισσας στον ημιτελικό με Μάλαγα (7/5, 22:00). Αρκετός κόσμος έχει ξεκινήσει οδικώς για να φτάσει στην Καταλονία, αλλά και μέσω πτήσεων από την Αθήνα.

Μάλιστα αναμένεται να κερδίσουν τη μάχη της κερκίδας από τους Ανδαλουσιάνους που θα είναι περίπου 400 άτομα.

Αν η Ένωση προκριθεί στον τελικό, τότε αναμένεται να αυξηθεί πολύ το νούμερο των φιλάθλων της ΑΕΚ που θα βρεθούν στον τελικό.