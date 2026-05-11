Ο Σιμόνας Λουκόσιους αποκάλυψε την επιθυμία του να αγωνιστεί στην Εθνική Γερμανίας, ενώ αναφέρθηκε και στο πρότυπο του τον Λούκα Ντόντσιτς.

Μεγάλο... θόρυβο έκανε ο Σιμόνας Λουκόσιους με την εμφάνιση του στον τελικό του Basketball Champions League οδηγώντας την Ρίτας Βίλνιους στην επική ανατροπή με την ΑΕΚ και τη νίκη (92-86) στην παράταση στο Palau Municipal d'Esports de Badalona. Ο άσος της Λιθουανικής ομάδας τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους, με 7/10 τρίποντα και αναδείχθηκε δίκαια ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού.

Ο Λουκόσιους εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του Άλεξ Μουμπρού στο γήπεδο, όπου έκανε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του και έστειλε το... μήνυμα στον προπονητή της Εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Ο 24χρονος άσος έχει διπλή υπηκοότητα (Γερμανία-Λιθουανία), δεν κρύβει την επιθυμία του να ενταχθεί στην ομάδα του Ισπανού προπονητή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA τον Ιούλιο.

«Θα ήθελα πολύ να με καλέσει και να μπορέσω να παίξω με την εθνική ομάδα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA», δήλωσε με έμφαση ο νέος MVP του BCL μετά την μεγαλειώδη εμφάνιση του στον τελικό του Final Four.

«Ο Μουμπρού ήταν ένας σπουδαίος παίκτης για την Ισπανία, ένας Παγκόσμιος Πρωταθλητής και ξέρω ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Θα ήθελα πολύ να παίξω μαζί του. Το να παίξω για την εθνική ομάδα είναι ένα όνειρο. Θα με έκανε πολύ χαρούμενο» συμπλήρωσε.

Ο Σιμόνας Λουκόσιους, ο οποίος έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ (NCAA), έχει φτάσει σε αυτό το σημείο ωριμότητας μετά από μια σεζόν όπου η αυτοπεποίθηση ήταν το μεγαλύτερο δυνατό του πλεονέκτημα. Όσον αφορά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στον τελικό, όπου ήταν το κλειδί για να ξεπεράσει το + 20 της ΑΕΚ, ο Λουκόσιους εξηγεί ότι η απόδοσή του πηγάζει από μια νοοτροπία νικητή: «Πρέπει να ονειρεύεσαι και να φαντάζεσαι μεγάλα πράγματα, αλλιώς δεν θα συμβεί. Είναι ζωτικής σημασίας να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Αν το ονειρευτείς, θα είναι εφικτό».

Τώρα, με το τρόπαιο του MVP στην τσάντα του και την ιστορία του λιθουανικού μπάσκετ στα πόδια του, ο Λουκόσιους ελπίζει ότι η απόδοσή του στην Ισπανία ήταν η τέλεια εισαγωγή στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. «Όταν παίζεις με αυτή την ελευθερία, σταματάς να σκέφτεσαι και προκύπτουν ευκαιρίες», αναλογίζεται ένας παίκτης που, αφού βίωσε την ευρωπαϊκή δόξα, είναι σίγουρος ότι η επόμενη μεγάλη του καριέρα πρέπει να είναι διεθνής.

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποτελεί το μεγαλύτερο πρότυπό του από τότε που, σε ηλικία μόλις 13 ετών, ο πατέρας του ζήτησε από το νεαρό υιό του να παρακολουθήσει έναν από τους αγώνες του Σλοβένου με τη Ρεάλ Μαδρίτης. «Μου είπε να τον παρακολουθήσω επειδή θα ήταν ξεχωριστός. Από τότε, παρακολουθώ την εξέλιξή του και νιώθω μια σύνδεση με το παιχνίδι του», ομολογεί ο Σιμόνας Λουκόσιους. Σήμερα, αυτή η έμπνευση μεταφράζεται σε μια ικανότητα να αποφασίζει για αγώνες που βρίσκεται υπό πίεση, όπως ο τελικός του BCL με την ΑΕΚ.