Σάκοτα: Ο Σοφός που ξέρει τον δρόμο για την επιτυχία της ΑΕΚ

Το Gazzetta γράφει για τον Ντράγκαν Σάκοτα που συνεχίζει να οδηγεί την ΑΕΚ σε επιτυχίες, απολαμβάνοντας τον σεβασμό παικτών και όλου του οργανισμού της ομάδας.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Μια μέρα έμεινε από τον ημιτελικό της ΑΕΚ με τη Μάλαγα στο Final Four του BCL. Η Ένωση για άλλη μια σεζόν θα διεκδικήσει την κούπα στο BCL, κάτι που έκανε και πέρυσι στην Αθήνα.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε η Βασίλισσα τερμάτισε στην τρίτη θέση και έπαιξε και στο θρίλερ του ημιτελικού με τη Μάλαγα, εκεί όπου λύγισε στις λεπτομέρειες.

Η ΑΕΚ για άλλη μια σεζόν θα είναι στη μεγάλη σκηνή του Final Four και αρχιτέκτονας της προσπάθειας είναι ξανά ο Ντράγκαν Σάκοτα, ένας θρύλος για την ομάδα δίχως αμφιβολία που ξέρει τον τρόπο να την οδηγήσει σε κορυφές.

Ο άνθρωπος που ενώνει και την οδηγεί σε κορυφές

Η ΑΕΚ είναι μια πολύ ξεχωριστή ομάδα. ΑΕΚ σημαίνει συναίσθημα και αυτό θα την ακολουθεί για πάντα. Δένεται με τους ανθρωπους της που προσφέρουν. Τους αγκαλιάζει και πολλές φορές όλο αυτό φτάνει στα όρια της προσωπολατρείας. Είναι ένας βαθιά συναισθηματικός οργανισμός που τα ζει όλα με όλη της την ψυχή.

Ο ΑΕΚτζής δένεται πολύ με την ομάδα, ακολουθεί, πιστεύει, αγκαλιάζει εκείνον που του δίνει χαρά, που υπηρετεί με αφοσίωση την ομάδα. Το ζει με όλη του την ψυχή! Το ίδιο και ο Σάκοτα. ΑΕΚ σημαίνει Σάκοτα, Σάκοτα σημαίνει ΑΕΚ.

Είναι ο μαέστρος στην... ορχήστρα. Έχει πετύχει σχεδόν σε όλες τις θητείες του στην Ένωση. Και δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή που επιστρέφει σε μια ομάδα, αποχωρεί και γυρίζει ξανά πίσω να έχει να επιδείξει κάτι σπουδαίο σε όλες τις θητείες. Η φθορά μιας... σχέσης μπορεί να δημιουργήσει αστάθεια.

Όμως με τον Σάκοτα και την ΑΕΚ δεν συμβαίνει αυτό. Μιλάμε για έναν προπονητή που είναι συνδεδεμένος με την Ένωση. Μια σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης.

Από το πρωτάθλημα του 2002 και την ανατροπάρα από το 0-2 σε 3-2. Μέχρι το ονειρικό 2018 με BCL και Κύπελλο Ελλάδος. Από την περσινή σπουδαία πορεία με υπερβάσεις που την έφεραν στο Final Four μέχρι το φετινό ταξίδι για την Ένωση των ανατροπών που ονειρεύεται πως θα πάρει την κούπα στην Μπανταλόνα. Και όλες τις δύσκολες στιγμές που έκαναν να αγαπήσει την ομάδα με όλη του την ψυχή.

Η αποθέωση που αξίζει και το απολαμβάνει

Ο Σάκοτα λατρέυει την ΑΕΚ, την υπηρετεί με πάθος και αφοσίωση. Αυτά που βιώνει τη φετινή σεζόν (τα βιώνε και πέρυσι) τα αξίζει και με το παραπάνω. Όλες τις εκδηλώσεις αγάπης στο πρόσωπο του.

Οι φίλαθλοι της Βασίλισσας από την περσινή σεζόν έχουν ξεκινήσει να τον αποθεώνουν σε κάθε ματς και να του δείχνουν τον σεβασμό τους. Με το που πατά παρκέ πριν το ματς, υπάρχει standing ovation από όλους στη SUNEL Arena. Ο Σάλε το απολαμβάνει, το χαίρεται, σκάει χαμόγελο και αμέσως σηκώνει τα χέρια για να πει ευχαριστώ στους οπαδούς. Σημαίνει πολλά για εκείνον. Ένας... στρατιώτης για την Ένωση που έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές στον σύλλογο εντός και εκτός των... τειχών.

Μάλιστα πολλές φορές σε δηλώσεις αναφέρεται στους οπαδούς της ΑΕΚ και τους καλεί κοντά στην ομάδα, αφού γνωρίζει πολύ καλά ότι δίνουν φτερά στα πόδια των παικτών όταν βρίσκονται στο γήπεδο.

Είναι ωραίο όλο αυτό που ζει ο Σάκοτα γιατί έχει προσφέρει πολλά στην Βασίλισσα και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ είναι δίκαιοι και ξέρουν να αναγνωρίζουν. Εξαιρούνται ελάχιστες περιπτώσεις.

Το ήθος του Σάλε, η δουλειά του, η προπονητική του ικανότητα και το δέσιμο που έχει με την ομάδα είναι μοναδικά. Θα ήταν ωραίο, θα ήταν μαγικό να σηκώσει άλλο ένα BCL με την ΑΕΚ, το αξίζει για όλα αυτά που έχει προσφέρει στον σύλλογο.

Οικουμενικός, ενωτικός, δίνει το καλό παράδειγμα και στο μέλλον θα ήταν υπέροχο να δούμε και ένα άγαλμα για τον Σάκοτα έξω από τη SUNEL Arena.