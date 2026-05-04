Nαβάρο για ΑΕΚ: «Καλύτερη από τη Μάλαγα σε εμπειρία προπονητή και physicality»

Ο προπονητής της Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο μίλησε για τον ημιτελικό με την ΑΕΚ στο ΒCL.

Η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με τη Μάλαγα στο Final Four του BCL σε ένα remake της περσινής μάχης του. Ο προπονητής των Ανδαλουσιάνων, Ίμπον Ναβάρο μίλησε στο Opinion De Malaga για τον ημιτελικό και στάθηκε στο physicality της Ένωσης, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά σε Γκρέι, Μπάρτλεϊ και Νάναλι.

Για την πρόκριση της ΑΕΚ επί της Μπανταλόνα: «Νομίζω ότι οι τραυματισμοί των Τόμιτς και Μπιργκάντερ επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό αυτόν τον αγώνα των playoffs. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα είχε συμβεί αν ήταν διαθέσιμοι. O Τόμιτς είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης στο παιχνίδι της Μπανταλόνα».

Για την Μάλαγα και το ποια εκδοχή της θα δει στο Final Four: «Προφανώς, θα ήθελα να δω αυτήν που κυριαρχεί στην Ευρώπη. Αλλά είναι σαφές ότι η ασυνέπεια είναι μια από τις αδυναμίες αυτης της ομάδας, η οποία γίνεται πιο αισθητή όταν παίζουμε μακριά από το Μάρτιν Καρπένα».

Για τα δύο σερί BCL της Μάλαγα: «Αυτό έχει μικρή σημασία επειδή δεν είμαστε η ίδια ομάδα με τις τελευταίες σεζόν. Πέρυσι ήταν ένα πλεονέκτημα, λόγω της εμπειρίας που είχε αποκτήσει αυτή η ομάδα παικτών. Στην πραγματικότητα, θα έλεγα ότι μπορεί να είμαστε το αουτσάιντερ αυτή τη στιγμή. Αλλά ξέρουμε πώς είναι ένα Final Four και τι μπορεί να συμβεί».

Για την ποιότητα της ΑΕΚ: «Είναι μια ομάδα με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στο physicality. Η σωστή ανάθεση των εναντίον πολύ δύσκολων παικτών στο μαρκάρισμα, όπως οι Γκρέι και Μπάρτλεϊ, θα είναι σημαντική. Το πως θα ελέγξουμε τον Νάναλι σε κρίσιμες στιγμές του ματς θα είναι επίσης σημαντικός. Η αντίδρασή μας στις διαφορετικές αμυντικές παραλλαγές τους θα είναι επίσης σημαντική για το τελικό σκορ»

Για το που είναι καλύτερη η ΑΕΚ επί της Μάλαγα: «To physicality και η εμπειρία του προπονητή τους».