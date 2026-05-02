To ματς της Μάλαγα με τη Μπανταλόνα αναβλήθηκε, αφού υπήρξε πρόβλημα με τον φωτεινό πίνακα στο γήπεδο της δεύτερης. Στις 7 Μάη οι Ανδαλουσιάνοι παίζουν με την ΑΕΚ, στον ημιτελικό του BCL.

H AEK θα κοντραριστεί με τη Μάλαγα στις 7 Μάη για τον ημιτελικό του BCL, στο γήπεδο της Μπανταλόνα που διοργανώνει το Final Four.

Όμως λίγες μέρες πριν είχαμε απρόοπτο στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για το ισπανικό πρωτάθλημα. Η Μπανταλόνα υποδέχθηκε τους Ανδαλουσιάνους, όμως το ματς δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και αναβλήθηκε.

Ένα πρόβλημα στον φωτεινό πίνακα του γηπέδου που θα διεξαχθεί το Final Four του BCL, δεν άφησε να γίνει το δεύτερο ημίχρονο. Έτσι το παιχνίδι αναβλήθηκε οριστικά, λίγες μέρες πριν τη μάχη της ομάδας του Ναβάρο απέναντι στην Ένωση.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιδιορθώσουν το πρόβλημα, όμως δεν τα κατάφεραν. Η ομάδα της Ανδαλουσιάς αποχώρησε από το γήπεδο λίγο μετά τις 21:00 με σκοπό να προλάβει την προγραμματισμένη πτήση (22:30) για τη Μάλαγα.

Έτσι αντί για να ολοκληρωθεί το ματς και να παίξει 40 λεπτά η αντίπαλος της ΑΕΚ, το ματς αναβλήθηκε στα πρώτα 20.