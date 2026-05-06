Μπάρτλεϊ - Γκρέι: Το δίδυμο που κάνει την ΑΕΚ να ονειρεύεται

Μετράμε αντίστροφα για τον ημιτελικό της ΑΕΚ με τη Μάλαγα (7/5, 21:00) και το Gazzetta στέκεται στο φοβερό δίδυμο Γκρέι-Μπάρτλεϊ που ανεβάζει τις πιθανότητες της Ένωσης για άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Λίγες ώρες έμειναν ακόμα μέχρι τη στιγμή του τζάμπολ στη Μπανταλόνα (ημιτελικός με Μάλαγα στις 7 Μάη) και την έναρξη του Final Four του BCL. Η ΑΕΚ για δεύτερη σερί σεζόν είναι πιστή στο ραντεβού της με τις 4 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Βασίλισσα ψάχνει επί ισπανικού εδάφους το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της και δεύτερο στο ΒCL, μετά τον θρίαμβο του 2018 στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ. Τότε που πάλι ο Ντράγκαν Σάκοτα ήταν στον πάγκο της.

Το Gazzetta στέκεται στην συνύπαρξη των ηγετών Φρανκ Μπάρτλεϊ και Ραϊκουάν Γκρέι που κάνει την ΑΕΚ πανίσχυρη και έτοιμη για άλλη μια ευρωπαϊκή κούπα.

Υποψήφιοι MVP του BCL, ηγέτες στο παρκέ

Ο Ραϊκούαν Γκρέι είναι στην ΑΕΚ για δεύτερη σεζόν, δείχνοντας την τεράστια κλάση του και το τρομερό all around παιχνίδι του από πέρυσι. Και την αγωνιστική περίοδου που τελείωσε, έπαιξε με τη Βασίλισσα στο Final Four και κατέκτησε την τρίτη θέση.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ αποτέλεσε καλοκαιρινή μεταγραφή της ΑΕΚ. Οι άνθρωποι της Βασίλισσας δικαιώθηκαν απόλυτα με την επιλογή τους, με τον Αμερικανό να πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα (πρώτος σκόρερ), όσο και στο BCL, εκεί όπου είναι συνώνυμο της σταθερότητας στις υψηλές επιδόσεις. Στο BCL μετρά 18.5 πόντους μέσο όρο με 3.7 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 38.3% στα τρίποντα.

Ξέρει πάντα να κάνει το κομμάτι του στα μεγάλα ματς. Ο Σάκοτα νιώθει άνετα όταν στο παρκέ υπάρχει ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Γυρίζουμε στον άνθρωπο που κάνει όλες τις δουλειές. Στον υπέροχο Ραϊκουάν Γκρέι. Φοβερός two way παίκτης. Μιλάμε ίσως για τον κορυφαίο all around παίκτη της διοργάνωσης. Σκοράρει, πασάρει, κλέβει, κατεβάζει ριμπάουντ, παίζει σπουδαία άμυνα. Μαζί με τον Μπράουν συνθέτει ένα απίθανο δίδυμο στην άμυνα.

Φέτος ο «Turk» μετρά 13.4 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ και 1.4 κλεψίματα. Πανταχού παρών στο παρκέ.

Τόσο ο Γκρέι όσο και ο Φρανκ είναι υποψήφιοι MVP, αφού με τις εμφανίσεις τους έχουν απογειώσει την ΑΕΚ, η οποία θα διεκδικήσει την κούπα στην Μπανταλόνα.

Εξαιρετική σχέση και αμοιβαίος σεβαρμός

Η σχέση τους είναι εξαιρετική όχι μόνο εντός παρκέ, αλλά και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Δύο πολύ καλοί φίλοι που όπου σταθούν και όπου βρεθούν μιλούν με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον.

Υπάρχει αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση ανάμεσα στους δύο κορυφαίους παίκτες της Ένωσης φέτος.

Δύο φίλοι που ονειρεύονται να οδηγήσουν την ΑΕΚ παρέα στην κορυφή της διοργάνωσης. Δύο εξαιρετικά παιδιά που χαίρονται την κάθε στιγμή και απολαμβάνουν την επιτυχία της ομάδας.

Δίνουν τη μάχη τους για το ποιος θα αναδειχθεί MVP και το καλύτερο θα ήταν να το πάρουν παρέα το βραβείο. Το αξίζουν και οι δύο.

Η ΑΕΚ έχει έναν ηγέτη στη ρακέτα (Γκρέι) και άλλον έναν στην περιφέρεια (Μπάρτλεϊ). Παρέα με τον πολύτιμο Νάναλι, τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας Μπράουν, τον αρχηγό Φλιώνη και τα άλλα τα παιδιά είναι αποφασισμένοι να πατήσουν κορυφή με τη Βασίλισσα.

Φυσικά έχουν φτιάξει μια σπουδαία σχέση και με τον προπονητή τους, Ντράγκαν Σάκοτα. Ο συνδυασμός αυτών των τριών κυρίων και ο τρόπος που ξέρουν να συνεργάζονται, αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα για την φετινή ΑΕΚ.