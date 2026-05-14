Σάκοτα: «Υποχρεωμένοι να συνέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται»

O Nτράγκαν Σάκοτα μίλησε μετά την νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη και στάθηκε στις επιλογές στην επίθεση.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη στη SUNEL Arena και έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών, θέλοντας να τελειώσει την ιστορία στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ μετά το τέλος και αναφέρθηκε και στο ψυχολογικό κομμάτι μετά τον τελικό με τη Ρίτας.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να συνέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Κάναμε προπονήσεις. Φαίνονταν όλα καλά στην προπόνηση. Αντιδράσαμε πολύ καλά θα έλεγα.

Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 17 ασίστ, ήταν εντυπωσιακό από τις 27 που είχαμε στο σύνολο. Ο Άρης είχε κάνει πολλές προπονήσεις και πόνταρε στην πιεστική άμυνα και στις αλλαγές. Στο πρώτο μέρος κάναμε πολλά λάθη, στο δεύτερο ξεφύγαμε.. Το παιχνίδι πήγε ακριβώς όπως το προηγούμενο, στις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στην επίθεση»

Για το επόμενο ματς με Άρη: «Ο καθένας διαχωρίζει το μυαλό του. Δεν είναι εύκολο. Είμαστε υποχρεωμένοι. Τα παιχνίδια πάνε και έρχονται. Όσο περνάνε οι μέρες ελπίζω να είμαστε πιο έτοιμοι σε φυσική κατάσταση. Το επόμενο παιχνίδι είναι match ball για μας».