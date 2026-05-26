Συναγερμός έχει ηχήσει στις τάξεις της ΑΕΚ ενόψει των ημιτελικών με τον Ολυμπιακό καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει... τρεις λόγους για να πονοκεφαλιάζει.

Αγωνία επικρατεί στην Ένωση για τον τραυματισμό του ΚιΣόν Φίζελ στο δεξί γόνατο, ο οποίος και αποχώρησε από το Game 3 κόντρα στον Άρη.

Όπως ανέφερε η ενημέρωση της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ «μετρίασε την ικανοποίηση για την πανάξια πρόκριση επί του Άρη. Ο Αμερικανός σέντερ θα υποβληθεί τις επόμενες ώρες (και) σε μαγνητική τομογραφία στο Metropolitan General, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της ζημιάς».

Και δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Και αυτό διότι «πρόβλημα αντιμετώπισαν στη διάρκεια της αναμέτρησης ο Τζέιμς Νάναλι (από χτύπημα στο δεξί μάτι) και ο Λούκας Λεκαβίτσιους (από χτύπημα στη μύτη). Αμφότεροι συνέχισαν κανονικά μετά την παροχή των Πρώτων Βοηθειών από το Ιατρικό Επιτελείο της ΑΕΚ ΒC. Η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία εν όψει του ημιτελικού της Πέμπτης (28/05) με ΟΣΦΠ στο ΣΕΦ.

Ενοχλήσεις στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού ποδιού ένιωσε ο Νίκος Αρσενόπουλος, πριν από την αναμέτρηση με τον Άρη, και για το λόγο αυτό τέθηκε εκτός αποστολής.»