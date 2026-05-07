ΑΕΚ, Μάλαγα και Τενερίφη ξέρουν πως να σηκώνουν το τρόπαιο του BCL, ενώ η Ρίτας είναι πρωτάρα σε τέτοις καταστάσεις.

Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Μετράμε αντίστροφα για τους ημιτελικούς του BCL που θα διεξαχθούν στη Μπανταλόνα χωρίς την παρουσία της οικοδέσποινας, την οποία απέκλεισε η ΑΕΚ στα playoffs. Λίγες ώρες έμειναν.

Η Ένωση θα κοντραριστεί στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό με τη Μάλαγα (22:00) σε ένα remake του περσινού ημιτελικού στη SUNEL Arena, ενώ λίγο πριν η Τενερίφη θα παίξει με τη Μάλαγα.

Η ελληνική ομάδα θα ψάξει το 4ο ευρωπαϊκό και 2ο BCL, τη στιγμή που οι ισπανικές θέλουν να πατήσουν κορυφή με τρίτη κατάκτηση. Η Ρίτας είναι άπειρη σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

H AEK θέλει ξανά BCL με Σάκοτα

Η ΑΕΚ, ο κόσμος της και οι άνθρωποι είναι περήφανοι για το πρώτο BCL που κατέκτησε η ομάδα το 2018, μέσα στην Αθήνα και το ΟΑΚΑ. Έγινε Βασίολισσα ξανά με ένα ρεσιτάλ επίθεσης στον τελικό κόντρα στη Μονακό.

Ο Σάλε είναι μια εμβληματική φιγούρα για την Ένωση, καθώς ήταν head coach και στο τρίτο και μέχρι σήμερα τελευταίο ευρωπαϊκό της ΑΕΚ. Το 2018 στο σε ένα ΟΑΚΑ που ήταν... ηφαίστειο από τον κόσμο της ΑΕΚ που το γέμισε, η Βασίλισσα επέστρεψε στον θρόνο της, επικρατώντας της Μονακό στον τελικό με 100-94.

Ήταν το πρώτο BCL και φέτος επί ισπανικού εδάφους θα ψάξει το δεύτερο! Για να το κάνει λογικά θα πρέπει να υποτάξει τρεις ισπανίκες ομάδες. Μπανταλόνα, Μάλαγα και Τενερίφη, κάτι που είναι δύσκολο και απαιτειται προσοχή και συγκέντρωση από το σύνολο του Σάλε.

Ο Σάκοτα ξέρει καλά την ομάδα του, την έχει εξελίξει και παίρνει το 100% από τους παίκτες του.

Oι ισπανικές ψάχνουν την κορυφή και την 3η κατάκτηση

Οι δύο ισπανικές ομάδες, Μάλαγα και Τενερίφη έχουν από δύο τρόπαιο BCL και όποια από τις δύο το κατακτήσει, θα ανέβει στην κορυφή της λίστας με 3 τρόπαια. Η Τενερίφη πανηγύρισε το 2017 και το 2022, ενώ η ομάδα της Ανδαλουσίας το έκανε το 2024 και το 2025.

Back to back για την ομάδα του Ίμπον Ναβάρο που θέλει να γίνει η απόλυτη κυρίαρχη στη διοργάνωση με τρίτη σερί κατάκτηση, αυτή τη φορά στη Μπανταλόνα. Η Τενερίφη ήταν η ομάδα που κατέκτησε το πρώτο BCL στην ιστορία.

Δύο μπαρουτακαπνισμένες ομάδες που έχουν την εμπειρία από μεγάλα ματς στο ΒCL και ξέρουν τον τρόπο να φτάνουν στην κορυφή. Πολύ δουλεμένα σύνολα δίχως αμφιβολία.

Η άπειρη Ρίτας

Η Ρίτας είναι το απόλυτο αουτσάιντερ αυτού του Final Four. Και από πλευράς ρόστερ και ποιότητας, αλλά και από έλλειψη εμπειρίας σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Για πρώτη φορά βρίσκεται στο Final Four του BCL και θα ψάξει να κάνει την έκπληξη.

Δεν έχει το εκτόπισμα και τη φανέλα των τριών άλλων ομάδων, αλλά θα μπει με ενθουσιασμό για να κάνει ζημιές και να φέρει το πρώτο τρόπαιο του BCL στο Βίλνιους. Άλλωστε η Λιθουανία είναι μια χώρα όπου το μπάσκετ είναι κάτι σαν θρησκεία.

Είναι το απόλυτο αουτσάιντερ για την κούπα και θέλει να κάνει ζημιές για να γράψει ιστορία. Πάντως θα έχει τον περισσότερο κόσμο στους ημιτελικούς, αφού θα πάνε πάνω από 1500 άτομα.