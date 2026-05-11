Συγχαρητήρια Σάκοτα και ΚΑΕ ΑΕΚ σε ποδοσφαιρική ομάδα και Νίκολιτς

Ο Ντράγκαν Σάκοτα έδωσε συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική AEK και στον προπονητή της, Μάρκο Νίκολιτς, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία στο Φάληρο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από την πλευρά του, ο Ντράγκαν Σάκοτα συνεχάρη τον Μάρκο Νίκολιτς και την ΠΑΕ ΑΕΚ για τη σπουδαία επιτυχία.

Ο «Σάλε» ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΑΕΚ: «Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Μάρκο Νίκολιτς, στους παίκτες του, αλλά και σε ολόκληρο τον Οργανισμό της ΠΑΕ για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Ήμασταν καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και δίκαια πήραμε το τρόπαιο.

Νομίζω, ότι το αναγνωρίζει όλη η φίλαθλη Ελλάδα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια τόσο πανάξια κατάκτηση από ομάδα. Ήμουν βέβαιος για τις ικανότητες του Μάρκο, τον οποίο γνωρίζω και εκτιμώ απεριόριστα. Ήξερα, ότι θα κάνει τη διαφορά. Θέλω να πιστεύω, ότι πρόκειται για την αρχή μίας νέας εποχής.

Η σκέψη μου είναι πάντοτε κοντά τους. Θα υπάρξει και συνέχεια…

Μόνο ΑΕΚ»!

