ΑΕΚ: Η εξάδα των ξένων για το ματς κόντρα στον Άρη
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη (19:00 LIVE από το Gazzetta) για το πρώτο ματς των play-offs της Stoiximan GBL, με την «Ένωση» να κάνει γνωστούς του έξι ξένους που θα έχει στη διάθεσή της.
Συγκεκριμένα ο Ντράγκαν Σάκοτα θα μπορεί να υπολογίζει στους Μπάρτλεϊ, Γκρέι, Λεικαβίτσιους, Μπράουν, Φιζέλ και Νάναλι.
Στις δηλώσεις του ο πολύπειρος τεχνικός τόνισε:
«Τελείωσε μία διοργάνωση, ξεκινάει μία άλλη. Είχαμε μερικές ημέρες στη διάθεσή μας για να επανέλθει η ομάδα, και σωματικά και νοητικά. Όλοι ξέρουν, ότι τα playoffs του Πρωταθλήματος έχουν μεγάλη σημασία. Θα παλέψουμε για να κρατήσουμε τουλάχιστον τη θέση, που καταλάβαμε στην κανονική περίοδο και να διεκδικήσουμε κατόπιν ό,τι μας αναλογεί. Ο Άρης είναι ξεκούραστος και έχει σίγουρα πλεονέκτημα όσο αφορά στην ενέργεια. Όμως, επαναλαμβάνω… Γνωρίζουμε τη σημασία της αναμέτρησης και γι’ αυτό το λόγο θα είμαστε αυτοί, που πρέπει».
