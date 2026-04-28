BCL: Ο Μπάρτλεϊ αποκάλυψε το λογότυπο του Final-Four μέσω story
Το Final- Four του Basketball Champions League το οποίο θα διεξαχθεί στην Μπανταλόνα (07-09/05) βρίσκεται προ των πυλών, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να κάνει γνωστό το λογότυπο.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ, μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε γνωστό το logo του Final-4 το οποίο θα είναι πάνω στις εμφανίσεις της «Ένωσης» στα παιχνίδια της.
Θυμίζουμε η ΑΕΚ θα παίξει με τη Μάλαγα στα ημιτελικά (07/05, 22:00) και σε περίπτωση νίκης θα παίξει στον μεγάλο τελικό με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας - Τενερίφη.
