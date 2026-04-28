Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ, μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε γνωστό το logo του Final-4 το οποίο θα είναι πάνω στις εμφανίσεις της «Ένωσης» στα παιχνίδια της.

Θυμίζουμε η ΑΕΚ θα παίξει με τη Μάλαγα στα ημιτελικά (07/05, 22:00) και σε περίπτωση νίκης θα παίξει στον μεγάλο τελικό με τον νικητή του ζευγαριού Ρίτας - Τενερίφη.