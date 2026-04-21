Η ΚΑΕ ΑΕΚ μέσω ενημέρωσής της ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων ενόψει του Final-Four του Basketball Champions League.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης, η ΚΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους της σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων του Final-Four για το Basketball Champions League.

Συγκεκριμένα οι οπαδοί της «Ένωσης» θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλες τις αναμετρήσεις με ένα πακέτο. Οι τιμές ξεκινούν από 75 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για το F4 του BCL 2025-2026, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στο Palau Municipal d’Esports de Badalona.

Φίλες και φίλοι της ΑΕΚ,

η «Βασίλισσα» σάς θέλει στο πλευρό της. Η παρουσία σας σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, όπως απεδείχθη πολλάκις στο διάβα της ένδοξης Ιστορίας μας, συνιστά απαραίτητη συνθήκη για ακόμη μία διάκριση.

Όσοι επιθυμείτε να ταξιδέψετε στην Καταλονία, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε μ’ ένα εισιτήριο όλες τις αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα του Final 4:

Πέμπτη 7 Μαΐου

19:00 Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη

22:00 ΑΕΚ – Μάλαγα

Σάββατο 9 Μαΐου

18:00 Μικρός Τελικός

21:00 Τελικός

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (και των 4 αγώνων μαζί): 75, 135 και 200 €.

Για τη διαδικτυακή αγορά Εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ».