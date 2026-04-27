Γκρέι στο Gazzetta: «Να γίνω κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΚ, πάμε να το σηκώσουμε»

Ο Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε στο Gazzetta για τη διαφορά της περσινής ΑΕΚ με τη φετινή, στάθηκε στο πεπρωμένο της ομάδας, ενώ έδειξε πόσο συγκεντρωμένοι είναι όλοι για να φτάσουν στην κατάκτηση του BCL.

Η ΑΕΚ έδωσε μια μεγάλη μάχη κόντρα στον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL, πάλεψε μέχρι το τέλος, αλλά τελικά οι ερυθρόλευκοι έφυγαν με το διπλό από τη SUNEL Arena.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι είναι ένας εκ των ηγετών της ΑΕΚ τα δύο τελευταία χρόνια και ξέρει καλά την ομάδα. Αποτελεί φαβορί για το βραβείο του ΜVP του BCL μαζί με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ και οι δύο τους είναι οι μπροστάρηδες της Ένωσης στην προσπάθεια που κάνει να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Ο Αμερικανός ψηλός μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στους πολλούς... killers που έχει η Βασίλισσα στο ρόστερ της, ενώ έκανε τη σύγκριση της περσινής ομάδας με τη φετινή. Έδειξε απόλυτα συγκεντρωμένος για να γράψει ιστορία με την ΑΕΚ και να πανηγυρίσει στο τέλος τον τίτλο στο BCL, ενώ αναφέρθηκε και στο συναπάντημα με τη Μάλαγα για δεύτερη σερί σεζόν σε ημιτελικό.

«Έχουμε αρκετούς... killers στην ομάδα, είναι το πεπρωμένο»

Για το αν ήταν το καλύτερο δυνατό τεστ κόντρα στον Ολυμπιακό ενόψει του Final Four του BLC: «Σίγουρα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο τεστ από αυτό. Είναι η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στη regular season της Euroleague, έχει πολύ ταλέντο στο ρόστερ. Παίξαμε πολύ ωραίο μπάσκετ, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στο σκορ με το οποίο χάσαμε. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το ματς και να εστιάσουμε και σε άλλα με σκοπό να βελτιώσουμε ενόψει των δύσκολων ματς που ακολουθούν. Είμαι ενθουσιασμένος για το μέλλον, για τα playoffs στο ελληνικό πρωτάθλημα, φυσικά για το Final Four του BCL. Έχουμε αρκετούς... killers στην ομάδα και παραμένουμε συγκεντρωμένοι».

Για το αν υπάρχει περισσότερη ποιότητα στην φετινή ΑΕΚ σε σχέση με την περσινή, καθώς είναι η δεύτερη σεζόν του στην ομάδα και γνωρίζει καλά: «Και οι δύο ομάδες είναι ποιοτικές. Η περσινή ΑΕΚ ήταν διαφορετική. Παίζαμε κάπως με διαφορετικό τρόπο, ενώ φέτος προσαρμόσαμε το παιχνίδι μας στο ρόστερ που έχουμε. Είναι υπέροχα. Πέρυσι φτάσαμε στο Final Four. Το ίδιο και φέτος. Σίγουρα δεν έχουμε την επίδραση της.... σταχτοπούτας. Χρειάστηκε να πάρουμε κάποια μεγάλα ματς για να βρεθούμε εκεί. Φέτος κυριαρχούμε στη διοργάνωση από την αρχή της σεζόν. Πάμε με διαφορετικό mindset. Πάμε στη Μπανταλόνα για να το πάρουμε. Και πέρυσι πήγαμε για αυτό, το θέλαμε. Αλλά φέτος είναι διαφορετικό. Είμαστε έτοιμοι, ο κόουτς κάνει σπουδαία δουλειά, μας προετοιμάζει και έχουμε κι άλλες μέρες δουλειάς μπροστά μας. Να βρούμε τις συνήθειες μας».

«Πρέπει να γράψουμε ιστορία και για την Ελλάδα»

Για το αν θα ήθελε να συνδυάσει το τρόπαιο του BCL με το βραβείο του MVP, αφού είναι εκ των φαβορί μαζί με τον Μπάρτλεϊ: «Σίγουρα. Το βασικό είναι να σηκώσουμε το τρόπαιο του BCL στη Μπανταλόνα. Αυτό με νοιάζει. Αν κερδίζεις, τότε θα έρθουν και τα ατομικά βραβεία. Στόχος μου να σηκώσω το τρόπαιο στη Μπανταλόνα και να κάνω κάτι ξεχωριστό για την ΑΕΚ. Να γίνω κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΚ. Σίγουρα θέλω να φτιάξω το legacy μου, αλλά στόχος μου είναι να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και την ΑΕΚ να πάρουμε τον τίτλο. Όλοι είναι μέλη της ΑΕΚ, όλοι μαζί παλεύουμε από το ξεκίνημα της σεζόν. Δουλεύουμε σκληρά από την αρχή της σεζόν για αυτό».

Για το αν θέλει να πάρει... εκδίκηση από τη Μάλαγα φέτος για την ήττα στον περσινό ημιτελικό: «Δεν θα το έλεγα... εκδίκηση, είναι κάτι σαν το πεπρωμένο. Πρέπει να γράψουμε ιστορία. Μιλούσα με τον Φρανκ τις προηγούμενες μέρες. Πέρυσι έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στον τελικό του FIBA Europe Cup κόντρα στη Μπιλμπάο. Φέτος πήρε το πρώτο ματς και έχει την ευκαιρία να πάρει τίτλο. Πρέπει να γράψουμε ιστορία και για την Ελλάδα. Δεν είναι... εκδίκηση αλλά είμαι σίγουρος πως αυτά τα παιδιά ειναι έτοιμα. Έιμαστε διαφορετική ομάδα φέτος με διαφορετικό mindset. Η ομάδα είναι πιο έμπειρη φέτος, όπως και εγώ. Θα παίξουμε στη μεγάλη σκηνή, στο Final Four και όλα τα μάτια θα είναι πάνω μας. Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπομονώ».