Ο Νίκος Καρφής γράφει για την ΑΕΚ που έβγαλε το... λάδι στον Ολυμπιακό και πάει στο Final Four έτοιμη και πάντα εναρμονισμένη στο πλάνο του προπονητή της.

Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να παίξει το καλύτερο δυνατό τεστ που θα μπορούσε πριν έρθουν τα σπουδαία στο Final Four του BCL στη Μπανταλόνα. Το ίδιο και ο Ολυμπιακός που πριν κοντραριστεί με τη Μονακό στα playoffs, έπαιξε σε μια φοβερή έδρα και με μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα καλά δουλεμένη από τον άνθρωπο που κάθεται στην άκρη του πάγκου της, τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Η Ένωση έδωσε τη μάχη της κόντρα στον πιο ποιοτικό Ολυμπιακό και παρόλο που αγωνίστηκε δίχως τον Τζέιμς Νάναλι, πάλεψε μέχρι το τέλος μέχρι να λυγίσει από την ομάδα του Μπαρτζώκα.

Η Βασίλισσα πάει στο Final Four έτοιμη και.... πεινασμένη να διεκδικήσει τις πιθανότητες της για την 4η ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας της.

Η ΑΕΚ πάλεψε με όλη την ψυχή της και άγχωσε τον Ολυμπιακό

Κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ένα επίπεδο πάνω από τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα. Ίσως και δύο επίπεδα πάνω. Η ποιότητα τους δεν αμφισβητείται.

Από την άλλη υπάρχει η ΑΕΚ που αντιστέκεται και παλεύει και είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα στο μπάσκετ, κάτι που δείχνει και η συνέπεια της στο BCL με τη δεύτερη σερί παρουσία της στο Final Four.

Η Ένωση αναγκάστηκε να παίξει το ματς δίχως τον Νάναλι που ταλαιπωρείται από διάστρεμμα. Κομβική η απουσία του. Έλειψαν η ποιότητα, η εμπειρία και η ικανότητα του να νικά τους αντιπάλους του στο ένας εναντίον ενός.

Η ΑΕΚ δεν άφησε ποτέ τον Ολυμπιακό να ξεφύγει από νωρίς στο σκορ. Προσπάθησε η ομάδα του Μπαρτζώκα να πατήσει το γκάζι πολλές φορές, αλλά η Ένωση είχε τις απαντήσεις σε όλα τα ξεσπάσματα του Ολυμπιακού.

Το ματς το πάλεψε μέχρι το 38:30, εκεί όπου ένα καλάθι του Πίτερς έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό και κλείδωσε το αήττητο του στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Σάκοτα πρέπει να κρατήσει από αυτό το ματς τον χαρακτήρα που έχει δείξει και άλλες φορές μέσα στη σεζόν. Δεν τα παρατά ποτέ, δεν λυγίζει και στις περισσότερες περιπτώσεις στο BCL, έχει κάνει σπουδαίες ανατροπές που την οδήγησαν στο Final Four.

Tα επιθετικά ριμπάουντ του αντιπάλου και το όνειρο του Final Four

H AEK με τις εμφανίσεις της το τελευταίο διάστημα δειχνει έτοιμη για το Final Four. Δείχνει διαβασμένη και πεινασμένη για να διεκδικήσει τον τελικό αρχικά και στη συνέχεια το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας της.

Η Ένωση έχει μεγαλύτερο βάθος σε σχέση με πέρυσι και μεγαλύτερη ποιότητα. Και η περσινή ομάδα είχε ποιοτικούς παίκτες όπως ο Χέιλ, ο Χαμπ, ο Μπράις, o Tάκερ που δεν είναι φέτος στο ρόστερ.

Αλλά η φετινή ομάδα δείχνει να έχει το κάτι παραπάνω, έχει πιο βαθύ ρόστερ. Και το σημαντικότερο έχει αρκετούς παίκτες που μπορούν να πάρουν την ευθύνη στα κρισιμα όπως ο Μπάρτλεϊ, ο Νάναλι και ο Γκρέι που είναι ο... κρίκος μεταξύ της περσινής και της φετινής ομάδας όπως και ο πανταχού παρών, ακούραστος εργάτης, ο αρχηγός Φλιώνης (o πιο παλιός στην Ένωση). Έχει τον πολύτιμο ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας Μπράουν. Τέτοιο παίκτη δεν είχε πέρυσι. Μην ξεχνάμε πως οι ηγέτες Μπάρτλεϊ και Γκρέι δίνουν μάχη για το βραβείο του MVP στο BCL. Σημαντικοί στην πορεία της και οι Κατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος. Περιμένω ακόμα ένα μεγάλο ματς του Φίζελ, ελπίζω να το κάνει στο Final Four.

Η Ένωση θεωρώ πως φέτος έχει περισσότερες πιθανότητες να αποκλείσει τη Μάλαγα σε σχέση με πέρυσι και ας έπαιζε πέρυσι στην έδρα της. Ο Σάκοτα έχει δουλέψει καλά με την ομάδα όλη τη σεζόν.

Τον σέβονται όλοι οι παίκτες, παίζουν για αυτόν, παίζουν για να γράψουν ιστορία. Είναι προσηλωμένοι στο στόχο και πάνε στην Μπανταλόνα σαν έτοιμοι από καιρό για να διεκδικήσουν την κούπα.

Αυτό που συνεχίζει να μην μου αρέσει και ελπίζω να βελτιωθεί στα δύο ματς του Final Four, είναι τα αρκετά επιθετικά ριμπάουντ που παίρνει ο αντίπαλος.

Ο Ολυμπιακός πήρε 12, η Μπανταλόνα στο Game 1 και 3 ανανέωσε πολλές κατοχές και θα μπορούσε να κάνει ζημιά στην ΑΕΚ, αν η Ένωση δεν έβγαζε χαρακτήρα και έκανε δύο τεράστιες ανατροπές.

Πέρυσι της στοίχισαν τα χαμένα ριμπάουντ στο Final Four. Μάλαγα και Τενερίφη της κατέβασαν πολλά επιθετικά. Τη Μάλαγα δεν μπόρεσε να τη νικήσει, την Τενερίφη την... καθάρισε.

Στη Μπανταλόνα, στο Final Four απαιτείται συγκέντρωση για 40 λεπτά και κάθε box out που θα οδηγήσει σε αμυντικό ριμπάουντ μπορεί να είναι πολύτιμο.

ΥΓ: Πέρυσι ο Φλιώνης είχε μιλήσει στο Gazzetta μετά τη νίκη επί της Τενερίφης στον μικρό τελικό και είχε δείξει την τρέλα του να σηκώσει στο μέλλον το τρόπαιο του BCL σαν αρχηγός της ΑΕΚ. Εύχομαι φέτος να το καταφέρει!