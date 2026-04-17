Η ΑΕΚ έμαθε την ώρα του ημιτελικού για τον αγώνα με τη Μάλαγα στο Final-Four του Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ μετά την πρόκρισή της στο Final-Four του BCL, θα βρει απέναντί της τη Μάλαγα στη ημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ γνωστή έγινε και η ώρα της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα η Ένωση θα κοντραριστεί με τους Ισπανούς την Πέμπτη στις 07 Μαΐου στις 22:00. Το άλλο ζευγάρι είναι Ρίτας - Τενερίφη στις 19:00.

Οι ομάδες που θα κερδίσουν θα πάνε στον μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (09/05, 21:00), ενώ ο μικρός τελικός θα γίνει νωρίτερα την ίδια μέρα στις 18:00.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να πάρει «εκδίκηση» από τη Μάλαγα, καθώς είχε αποκλειστεί πέρυσι στα ημιτελικά μέσα στη «SUNEL Arena». Επίσης θα «κυνηγήσει» το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και σε περίπτωση που το κατακτήσει θα είναι το 2ο bcl του Ντράγκαν Σάκοτα στον πάγκο της ΑΕK, μετά τον θρίαμβο της Αθήνας το 2018.

