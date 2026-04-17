ΑΕΚ: Η ώρα του ημιτελικού στο Final-Four του BCL
Η ΑΕΚ μετά την πρόκρισή της στο Final-Four του BCL, θα βρει απέναντί της τη Μάλαγα στη ημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ γνωστή έγινε και η ώρα της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα η Ένωση θα κοντραριστεί με τους Ισπανούς την Πέμπτη στις 07 Μαΐου στις 22:00. Το άλλο ζευγάρι είναι Ρίτας - Τενερίφη στις 19:00.
Οι ομάδες που θα κερδίσουν θα πάνε στον μεγάλο τελικό που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (09/05, 21:00), ενώ ο μικρός τελικός θα γίνει νωρίτερα την ίδια μέρα στις 18:00.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να πάρει «εκδίκηση» από τη Μάλαγα, καθώς είχε αποκλειστεί πέρυσι στα ημιτελικά μέσα στη «SUNEL Arena». Επίσης θα «κυνηγήσει» το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της και σε περίπτωση που το κατακτήσει θα είναι το 2ο bcl του Ντράγκαν Σάκοτα στον πάγκο της ΑΕK, μετά τον θρίαμβο της Αθήνας το 2018.
Αναλυτικά:
- 07/05, 19:00: Ρίτας - Τενερίφη (Ημιτελικός 1)
- 07/05, 22:00: ΑΕΚ - Μάλαγα (Ημιτελικός 2)
- 09/05, 18:00: Μικρός τελικός
- 09/05, 21:00: Μεγάλος τελικός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.