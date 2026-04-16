Η ΑΕΚ ενημέρωσε τον κόσμο της για τα εισιτήρια του Final Four, λίγες ώρες μετά την τεράστια πρόκριση.

Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, η ατσάλινη ΑΕΚ επικράτησε της Μπανταλόνα με 72-67 και πάει στο Final Four για την 4η ευρωκούπα της ιστοριας της.

Η Ένωση είχε στο πλευρό της τον κόσμο της που λειτούργησε σαν... έκτος παίκτης και της έδωσε ώθηση για να επικρατήσει παλικαρίσια στο Game 3. Πλέον στρέφει την προσοχή της στα σπουδαία ματς που έρχονται.

Aναλυτικά

Η «Βασίλισσα» προκρίθηκε πανάξια στο F4 του BCL 2025-2026, και θα εκπροσωπήσει για πολλοστή φορά το ελληνικό μπάσκετ σε κορυφαία διοργάνωση.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7 και 9 Μαϊου στην ιστορική «Olimpic Arena» της Μπανταλόνα.

Στον ημιτελικό, η Ομάδα μας θ’ αντιμετωπίσει τη Μάλαγα.

Ενημερώνουμε, ότι εντός των επόμενων ημερών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αγοράς των εισιτηρίων για τους οπαδούς της ΑΕΚ.

Οι τιμές των εισιτηρίων είναι: 70, 130 και 200 €.

Θα δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους των Εισιτηρίων Διαρκείας.