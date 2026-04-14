Η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπανταλόνα (15/04, 19:30) για το Game 3 των play-offs του Basketball Champions League, με τον Ντάνι Μιρέτ και τον Λούντε Χάκανσον να πραγματοποιούν δηλώσεις, ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας αναφέρθηκε στην καλή φόρμα που βρίσκονται οι παίκτες του, καθώς και για τις επιστροφές στο ρόστερ του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντάνι Μιρέτ:

«Είμαστε σε καλή φόρμα, έχουμε κάποιες επιστροφές παικτών και στα αποδυτήρια ξέρουμε ότι έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας και ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έχουμε πολύ ενθουσιασμό, θέλουμε να παίξουμε στο Final 4 στη Μπανταλόνα. Πηγαίνουμε στην Ελλάδα για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Η καλύτερη εκδοχή μας είναι να είμαστε γενναίοι και να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Θα τους πιέσουμε από την αρχή, πρέπει να δώσουμε το 100%»

Αναλυτικά όσα είπε ο Λούντε Χάκανσον:

«Είμαστε πολύ καλά, πολύ συγκεντρωμένοι. Γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα. Το κίνητρο και η συγκέντρωση είναι στο αποκορύφωμά τους. Το Final 4 του BCL ήταν στόχος από την πρώτη μέρα και, αφού ξέρουμε ότι θα παιχτεί στη Μπανταλόνα, ακόμη περισσότερο. Σε προσωπικό επίπεδο, η προσπάθεια να παίξουμε ένα Final Four εντός έδρας θα ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αγώνες που έχω παίξει στην καριέρα μου».