Στην προπόνηση της ΑΕΚ η Original ενόψει του «τελικού» με την Μπανταλόνα!

Η ΑΕΚ διεκδικεί την πρόκρισή της στο Final Four του BCL απέναντι στην Μπανταλόνα, και αντιπροσωπεία της Original θα δώσει το «παρών» αύριο στη SUNEL Arena, εκφράζοντας τη στήριξή της στον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του.

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Μπανταλόνα στο Game 3 των προημιτελικών του Basketball Champions League και, με νίκη επί των Καταλανών την προσεχή Τετάρτη (15/4, 19:30, LIVE από το Gazzetta), εξασφαλίζει την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Στο μεταξύ, ο κόσμος της ΑΕΚ θα δώσει δυναμικά το «παρών» στη SUNEL Arena, προκειμένου να δώσει την απαραίτητη ώθηση στον Ντράγκαν Σάκοτα και τους παίκτες του στον αγώνα με τους Καταλανούς. Μάλιστα, αντιπροσωπεία της Original θα βρεθεί στην αυριανή προπόνηση, έξω από το πέταλο στο κλειστό στα Άνω Λιόσια.

Το μήνυμα της Original

Το Πάσχα είναι παρελθόν.

Το πούλμαν γύρισε και όλα πήγαν καλά.

Αύριο η ΑΕΚΑΡΑ θα είναι 102+1 ημέρα.

Αυτή την ημέρα θα την περάσουμε κοντά της.

Μαζευόμαστε 13:30 έξω από το πέταλό μας στο κλειστό στα Λιόσια και δίνουμε το παρών με άπειρη πόρωση και τρέλα στην προπόνηση της Βασίλισσας.

Ξεκινάει μάχιμη εβδομάδα και είμαστε ήδη στα κάγκελα.

Στα 3 αυτά ματς θα παίξουμε κι εμείς.

Όποιος δεν πιστεύει, κάθεται σπίτι.

Όποιος πιστεύει, το βράδυ της Κυριακής πρέπει να τον βρει χωρίς λαρύγγια…

