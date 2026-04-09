Η διάγνωση για τους Κατσίβελη και Χαραλαμπόπουλο ενόψει του Game 3 με τη Μπανταλόνα

Η ΑΕΚ στρέφεται στο Game 3 της προημιτελικής σειράς με τη Μπανταλόνα (15/4, 19:30), το οποίο θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four του BCL, και ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών Δημήτρη Κατσίβελη και Βασίλη Χαραλαμπόπουλου.

Οι Καταλανοί έφεραν τη σειρά στο 1-1 και έτσι η πρόκριση θα κριθεί την προσεχή Τετάρτη στα Άνω Λιόσια, με τον κόσμο της ΑΕΚ να αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών» για να στηρίξει την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, η «Ένωση» ενημέρωσε ότι οι Δημήτρης Κατσίβελης και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δεν συμμετείχαν στη σημερινή προπόνηση, με την κατάστασή τους να παρακολουθείται καθημερινά ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Σε πλήρη ιατρικό έλεγχο στο Metropolitan General υπεβλήθησαν οι δύο αθλητές της «Βασίλισσας», οι οποίοι τραυματίστηκαν στην αναμέτρηση της Μπανταλόνα.

Σύμφωνα με τη διάγνωση, ο Δημήτρης Κατσίβελης υπέστη κάκωση στο δεξί γόνατο, ενώ τράβηγμα στον αριστερό γαστροκνήμιο μυ υπέστη ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Οι δύο αθλητές δεν έλαβαν μέρος στη σημερινή προπόνηση της SUNEL Arena. Yποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή. Η κατάστασή τους θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ BC.