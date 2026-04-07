AEK: Σε αναμμένα κάρβουνα για Κατσίβελη
Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 88-66 μέσα στη Μπανταλόνα και πλέον τα πάντα θα κριθούν στο Game 3 στη SUNEL Arena στις 15 Απρίλη.
Σε ένα σκληρό ματς σε αρκετές φάσεις, ο Δημήτρης Κατσίβελης αποχώρησε κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου με ενοχλήσεις στο γόνατο. Δεν επέστρεψε ξανά στο ματς.
Πλέον με την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος του θέματος και να φανει αν θα μπορεί να τον υπολογίζει για το Game 3 o Ντράγκαν Σάκοτα. Κομβικός άλλωστε και στις δύο μεριές του παρκέ.
