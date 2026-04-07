Ο Ντράγκαν Σάκοτα αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου κόντρα στη Μπανταλόνα.

Σε ένα ματς που πηγαίνουν όλα στραβά στην ΑΕΚ, είδε και τον προπονητής της να αποβάλλεται.

Στις αρχές της τρίτης περιόδου ο Ραϊκούαν Γκρέι αποβλήθηκε με πέντε φάουλ, ενώ λίγο αργότερα και συγκεκριμένα, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του δεκαλέπτου ο Ντράγκαν Σάκοτα έφυγε από το ματς με δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο Σάλε δέχθηκε την πρώτη τεχνική στο πρώτο ημιχρονο για διαμαρτυρία μετά από σφύριγμα των διαιτητών, κάτι που έγινε και για τη δεύτερη τεχνική ποινή του. Είχε αρκετά παράπονα από τον τρόπο που σφύριζαν οι διαιτητές.