Μπανταλόνα - ΑΕΚ: Αποβλήθηκε ο Σάκοτα
Σε ένα ματς που πηγαίνουν όλα στραβά στην ΑΕΚ, είδε και τον προπονητής της να αποβάλλεται.
Στις αρχές της τρίτης περιόδου ο Ραϊκούαν Γκρέι αποβλήθηκε με πέντε φάουλ, ενώ λίγο αργότερα και συγκεκριμένα, τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του δεκαλέπτου ο Ντράγκαν Σάκοτα έφυγε από το ματς με δεύτερη τεχνική ποινή.
Ο Σάλε δέχθηκε την πρώτη τεχνική στο πρώτο ημιχρονο για διαμαρτυρία μετά από σφύριγμα των διαιτητών, κάτι που έγινε και για τη δεύτερη τεχνική ποινή του. Είχε αρκετά παράπονα από τον τρόπο που σφύριζαν οι διαιτητές.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.