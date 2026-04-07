Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ δημιούγησαν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα και στη Μπανταλόνα, όντας σε άλλο ένα ματς δίπλα στην ομάδα του Σάκοτα.

Ο κόσμος της ΑΕΚ συνεχίζει να ακολουθεί την ομάδα σε όλα τα γήπεδα της Ευρώπης. Οι φίλαθλοι της Ένωσης είναι δίπλα στον Σάκοτα και στους παίκτες του και στη Μπανταλόνα, εκεί που προσπαθούν να σπρώξουν στη νίκη τους φιλοξενούμενους.

Πάνω από 300 οπαδοί βρίσκονται στο γήπεδο και έχουν δημιουργήσει όμορφη ατμόσφαιρα. Ορισμένοι θα συνεχίσουν και για το ματς της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League την Μεγάλη Πέμπτη στις 19:45.