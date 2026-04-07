Δείτε την 12άδα της ΑΕΚ για το κρίσιμο Game 2 (20:30) των playoffs του BCL κόντρα στη Μπανταλόνα.

Η ΑΕΚ δίνει τη μάχη της με τη Μπανταλόνα στην Ισπανία (20:30, live Gazzetta) και θέλει να φύγει με το διπλό για να... σκουπίσει τη σειρά και να πάρει την προκριση για το Final Four του BCL. Aν συμβεί αυτό θα είναι το δεύτερο σερί Final Four για την Βασίλισσα, αφού πέρυσι είχε πάρει την τρίτη θέση στην Αθήνα και τη SUNEL Arena.

O Nτράγκαν Σάκοτα, πλην του Μιντάουγκας Κουζμίνκας έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους για το σπουδαίο ματς. Κανονικά μέσα και ο Γκρέι που δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση απέναντι στον Άρη για τη Stoiximan GBL, αλλά επιστρέφει κόντρα στην παρέα του Ρούμπιο.

Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Kατσίβελης, Φλιώνης, Σκορδίλης, Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Νάναλι, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.