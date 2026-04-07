Η ΑΕΚ κάνει εντυπωσιακά πράγματα εκτός έδρας φέτος στο BCL και κόντρα στην Μπανταλόνα θέλει να βγάλει άλλη μια μεγάλη εμφάνιση για να πάει στο Final Four.

Η ΑΕΚ έδειξε την ποιότητα και την ψυχή της και πήρε προβάδισμα στη σειρά με τη Μπανταλόνα στη SUNEL Arena. Πλέον το σκηνικό έχει μεταφερθεί στην Ισπανία (20:30), εκεί όπου η Ένωση θα πάει να πάρει το διπλό με σκοπό να τσεκάρει το εισιτήριο της για το Final Four που θα γίνει στην Μπανταλόνα.

Η ομάδα του Σάκοτα έχει βγάλει χαρακτήρα σε όλη τη σεζόν στα εκτός έδρας ματς του BCL, πανηγυρίζοντας σπουδαίες νίκες που την έφεραν μέχρι εδώ. Τώρα στο πιο δύσκολο εκτός έδρας ματς, η Βασίλισσα καλείται να κάνει άλλη μια υπέρβαση. Έχει το know how να φεύγει με σπουδαία διπλά.

Πανηγύρισε σε όλα εκτός έδρας ματς που καιγόταν για νίκη

Η Ένωση έχει παίξει έξι ματς εκτός έδρας φέτος στο BCL σε όλες τις φάσεις. Και μετρά 5 νίκες και μόλις μια ήττα. Και η ήττα αυτή ήρθε από την Σολνόκι, στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του BCL. Τότε που η ΑΕΚ ήξερε ήδη πως είναι πρώτη στον όμιλο και η ήττα δεν στοίχισε σε κάτι. Ένα αδιάφορο παιχνίδι για τη Βασίλισσα.

Σε όλα τα άλλα ματς, στα 5 που έπρεπε να πάρει τη νίκη, έδειξε χαρακτήρα και έφτασε στο ροζ φύλλο αγώνα.

Νίκησε τη Ρίγα στην πρεμιέρα με 69-53, κάνοντας σπουδαία πράγματα στον αμυντικό τομέα. Κόντρα στη Λέβιτσε, τα χρειάστηκε αλλά επικράτησε με 69-71. Και η Ένωση έχει πάρει πολλά οριακά ματς εκτός έδρας φέτος στο BCL, δείχνοντας να αντέχει στα δύσκολα.

Στη φάση των 16 η ΑΕΚ πήγε σε μια δύσκολη αποστολή στην Τουρκία κόντρα στη Τόφας και άντεξε στην παράταση, φέυγοντας με το 90-93. Στη συνέχεια έκανε επίδειξη δύναμης στην Καρδίτσα με 90-62 για να βάλει το κερασάκι στην τούρτα και να πάρει την πρωτιά με τη νίκη στην παράταση κόντρα στην Άλμπα με 93-88.

Έμαθε να παίρνει τα... θρίλερ

Παρατηρούμε πως από τις 5 εκτός έδρας νίκες της ΑΕΚ στο ΒCL, οι 3 ήταν θρίλερ (Λέβιτσε, Τόφας και Άλμπα). Αλλά η Ένωση βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα για να κάνει άλλη μια σπουδαία πορεία τη φετινή σεζόν.

Οι προσωπικότητες που έχει το ρόστερ, η ποιότητα, αλλά και η σωστή καθοδήγηση από τον Σάκοτα είναι εγγύηση για τα ματς που είναι θρίλερ και κρίνονται στα τελευταία 2-3 λεπτά.

Η Βασίλισσα έχει το know how και παίζει με τη Μπανταλόνα απόψε, θέλοντας να τελειώσει τη δουλειά, να σκουπίσει και να πάρει την πρόκριση.