Σάκοτα: «Να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για τη νίκη-πρόκριση»
Η ΑΕΚ με τον ΡαϊΚούαν Γκρέϊ να είναι διαθέσιμος θα παραταχθεί το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (7/4, 20:30) κόντρα στην Μπανταλόνα στο Palau Municipal d’Esports de Badalona, στο δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς του Basketball Champions League.
Οι παίκτες του «δικεφάλου» θέλουν τη νίκη για να μην χρειαστεί να παίξουν και τρίτο αγώνα στη Sunel Arena με την ισπανική ομάδα, προκειμένου να πάρουν το «εισιτήριο» για το Final Four του BCL.
«Κάναμε στο γήπεδό μας το πρώτο βήμα. Ήταν σημαντικό για εμάς, που ξεκινήσαμε με νίκη απέναντι στη Μπανταλόνα, στο γήπεδο της οποίας θα διεξαχθεί το F4 του BCL. Εννοείται πως είμαστε υποχρεωμένοι ανεξάρτητα από τις δυνατότητες της αντιπάλου μας, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας αύριο για να πετύχουμε τη νίκη-πρόκριση. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι θέλουμε να διακριθούμε στη διοργάνωση. Προφανώς, κάναμε την απαραίτητη ανάλυση για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε κατά την πρώτη αναμέτρηση. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα μας και αισιοδοξία για την επιτυχία» δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα που έχει προετοιμάσει κατάλληλα την ομάδα του για τη δύσκολη αποστολή της.
Η Μπανταλόνα είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος, το γνωρίζει καλά ο Σερβοέλληνας τεχνικός και περιμένει με την παρουσία του ΡαϊΚουάν Γκρέι να οχυρώσει τη ρακέτα της ομάδας του απέναντι σε μια δυνατή γραμμή ψηλών.
Ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα για τη δεύτερη αναμέτρηση με Μπανταλόνα #AEKBC #BasketballCL
