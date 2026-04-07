Η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Μπανταλόνα (07/04, 20:30 LIVE από το Gazzetta), για τον δεύτερο προημιτελικό του Basketball Champions League.

Δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία για την ΑΕΚ, καθώς ταξιδεύει στην Ισπανία για να φιλοξενηθεί από την Μπανταλόνα για τον δεύτερο αγώνα των play-offs του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, είχε επικρατήσει στο πρώτο ματς με 87-84 στην κατάμεστη «SUNEL Arena» και προηγείται με 1-0.

Θέλει απλά το θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να πανηγυρίσει την πρόκριση για δεύτερη διαδοχική φορά στο Final-Four.

Σε περίπτωση ήττας, οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδας, για να κριθεί η πρόκριση και πάλι στη «SUNEL Arena».

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmotesports 4 .