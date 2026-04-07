Μπανταλόνα - ΑΕΚ: Πού θα δείτε την αναμέτρηση
Δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία για την ΑΕΚ, καθώς ταξιδεύει στην Ισπανία για να φιλοξενηθεί από την Μπανταλόνα για τον δεύτερο αγώνα των play-offs του Basketball Champions League.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, είχε επικρατήσει στο πρώτο ματς με 87-84 στην κατάμεστη «SUNEL Arena» και προηγείται με 1-0.
Θέλει απλά το θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να πανηγυρίσει την πρόκριση για δεύτερη διαδοχική φορά στο Final-Four.
Σε περίπτωση ήττας, οι δύο ομάδες θα επιστρέψουν στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδας, για να κριθεί η πρόκριση και πάλι στη «SUNEL Arena».
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmotesports 4 .
