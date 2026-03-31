Σάκοτα: Υποψήφιος για προπονητής της σεζόν στο BCL
Η ΑΕΚ για άλλη μια σεζόν εντυπωσιάζει στο BCL και βρίσκεται στα playoffs της διοργάνωσης. Εκεί θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (19:30) στη SUNEL Arena την Μπανταλόνα σε ένα σπουδαίο ματς.
Η Ένωση αποτελεί μια από τις πολύ ισχυρές ομάδες της διοργάνωσης, έχοντας ρεκόρ 6-0 στην προηγούμενη φάση του BCL. Μάλιστα καμιά ομάδα δεν κατάφερε κάτι αντίστοιχο φέτος. Συνολικά το ρεκόρ της Βασίλισσας, αν βάλουμε μέσα και την πρώτη φάση είναι 11-1. Μοναδική ήττα στον προηγούμενο γύρο, τότε που είχε προκριθεί,
Ο Ντράγκαν Σάκοτα είναι ο... μαέστρος της ορχήστρας της ΑΕΚ, οδηγώντας τη για άλλη μια σεζόν. Ο Σάλε είναι ανάμεσα στους υποψηφίους για το βραβείο του προπονητή της σεζόν, κάτι που είχε συμβεί και πέρυσι.
Την περασμένη σεζόν το βραβείο κατέληξε στον Βιντορέτα της Τενερίφης, ενώ φέτος υποψήφιοι είναι και οι 8 προπονητές των ομάδων που βρίσκονται στα playoffs.
