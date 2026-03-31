Σάκοτα: «Έτοιμοι να τα δώσουμε όλα»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για το σπουδαίο Game 1 της ΑΕΚ κόντρα στη Μπανταλόνα στα playoffs του BCL (1/4, 19:30).

H AEK έχει το ματς της σεζόν μπροστά της, αφού την Τετάρτη (19:30) παίζει με τη Μπανταλόνα στη SUNEL Arena στο Game 1 των playoffs.

Ο προπονητής της «Βασίλισσας», Ντράγκαν Σάκοτα, στάθηκε στο μεγάλο ματς και υποσχέθηκε πως η ομάδα του θα τα δώσει όλα για να φτάσει στη νίκη, ενώ αναφέρθηκε στην ποιότητα των ισπανικών ομάδων.

«Έχω ξαναπεί, ότι προφανώς δεν θέλαμε αυτή την κλήρωση, επειδή η Μπανταλόνα διοργανώνει το F4 του BCL. Θα θέλαμε να ξέρουμε, ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν σωστά και δίκαια. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το καθήκον μας. Πιστεύω, ότι έχουμε «διαβάσει» όπως πρέπει την αντίπαλό μας. Καταλαβαίνουμε τον τρόπο, που παίζει. Δεν είναι εύκολο να παίζεις έτσι ή αλλιώς απέναντι σε ισπανικές ομάδες. Είμαστε έτοιμοι, ωστόσο, να τα δώσουμε όλα, να δώσουμε το 100%, και να φτάσουμε στο στόχο μας», ήταν τα λόγια του Σάλε.