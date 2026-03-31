Ρούμπιο: «Περιμένουμε με ανυπομονησία τον αγώνα με την ΑΕΚ»

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μπανταλόνα στο Game 1 των προημιτελικών του BCL (1/4, 19:30, LIVE στο Gazzetta) και ο Ρίκι Ρούμπιο αναφέρθηκε στις απουσίες των Καταλανών και στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της «Ένωσης».

Ο κόσμος της «Ένωσης» αναμένεται να δώσει δυναμικό παρών στη SUNEL Arena, και ο Ρίκι Ρούμπιο ανέφερε από την πλευρά του: «Περιμένουμε τον αγώνα με ανυπομονησία. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά είχαμε μια πολύ καλή σεζόν και ανυπομονούμε πραγματικά. Ξέρουμε ότι το γήπεδο δεν θα μας βοηθήσει, αλλά αυτοί οι αγώνες είναι για τους οποίους προετοιμάζεσαι όλη τη σεζόν».

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες της Μπανταλόνα στη θέση «5», είπε: «Είναι δύο πολύ σημαντικές απώλειες. Πρώτον, επειδή πρόκειται για την ίδια θέση. Δεύτερον, επειδή έχουμε βασίσει μεγάλο μέρος του παιχνιδιού μας σε αυτούς τους δύο παίκτες. Πρέπει να ανασυγκροτηθούμε και διαθέτουμε ποιοτικούς παίκτες για να κερδίσουμε τουλάχιστον έναν από τους δύο αγώνες εκεί. Πρέπει να δούμε ποιοι μπορούν να κάνουν ένα βήμα μπροστά, όπως ο Ρούζιτς ή ο Άλεν. Ίσως χρειαστεί να τρέξουμε λίγο περισσότερο. Είναι 120 λεπτά συνολικά και πρέπει να βγούμε νικητές δύο φορές».