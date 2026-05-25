Σάκοτα: «Κάναμε ένα από τα πιο όμορφα παιχνίδια φέτος»

Ο προπονητής της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα εστίασε στην ενέργεια των παικτών του στα τελευταία λεπτά που οδήγησε στη νίκη επί του Άρη.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη σειρά των προημιτελικών με τον Άρη κερδίζοντας (102-99) στη Sunel Arena και με 2-1 πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά, όπου θα συναντήσει τον Ολυμπιακό. Ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετώπισε.

«Είναι τέλος της σεζόν. Μήπως είδαν το χθεσινό παιχνίδι, τον τελικό που ήταν τόσο ωραίος. Πραγματικά ήταν από τα πιο ωραία παιχνίδια φέτος. Ο Άρης είναι καλή ομάδα. Είχε ένα μεγάλο διάστημα να προετοιμαστεί καλά και πιστεύω πως ήμασταν πολύ κοντά οι δύο ομάδες.

Στο τέλος βρήκαμε την ενέργεια να τελειώσουμε το παιχνίδι, επειδή ο Φίζελ ήταν τραυματίας και δεν μπορούσε να παίξει. Όπως και ο Νάναλι έπαιξε και λέει ότι δεν βλέπει καλά στο ένα μάτι. Εν τέλει πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι» δήλωσε στο flash interview o Σερβοέλληνας τεχνικός του «δικεφάλου».

Όσο για τις αντιδράσεις του Άρη και την καρδιά και ψυχραιμία των παικτών του, ο Ντράγκαν Σάκοτα επισήμανε: «Ακριβώς έτσι όπως έπαιξε ο Άρης τον περίμενα. Έχει καλή ομάδα και καλό προπονητή. Είναι διαβασμένοι, παίζουμε και συνεχόμενα παιχνίδια, έχει σωστή τακτική. Απλώς εμείς δεν έχουμε την φρεσκάδα που πρέπει για παιχνίδια playoffs λόγω του προηγούμενου Final Four».